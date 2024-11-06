تخلى عن الأولى من أجلها.. قصة زوجة بوفون الثانية بعد سنوات عديدة من السرية

كتبت - نهى خورشيد:

خرجت قصة حب جانلويجي بوفون حارس إيطاليا ويوفنتوس السابق و الصحفية الشهيرة إيلاريا داميكو إلى النور بعد زواجهما في سبتمبر الماضي.

وبدأت قصة حبهما، عندما التقي الثنائي خلال عشاء خيري، واقتصرت وقتها علاقتهما على التواصل عبر الرسائل، إذ أوضحت داميكو في تصريحات صحفية سابقة: "بعد تلك الليلة التي كانت بداية التحول، ازداد التواصل بيننا تدريجيًا من ثلاث إلى خمس، ثم إلى عشر، حتى وصل إلى خمسين رسالة يوميًا".

ورغم وقوع الثنائي في الحب من أول نظرة في البداية، إلا أن علاقتهما واجهت بعض الصعوبات بسبب ارتباط بوفون في ذلك الوقت بزوجته السابقة العارضة ألينا سيريدوفا التي أنجب منها طفلين، بالإضافة إلى زواج داميكو من وكيل العقارات روكو أتيستاني ولديها ابن منه أيضاً.

ورغم ذلك تطور الحب بينهما بعدما جمعتهما اهتمامات مشتركة، وقالت داميكو :"لم أكن أتوقع أن يجمعنا هذا الكم من الأمور المشتركة، فهو يمتلك شغفًا كبيرًا بالمعلومات، واهتمامًا بالصحافة القديمة، كما اكتشفت العديد من الجوانب الشخصية به".

وبعد نشر داميكو صورة مع بوفون في 2014، نفت في البداية علاقتهما بسبب خوفها من الشائعات، ولكن بعد فترة قصيرة أعلنا ارتباطهما، لتبدأ التحديات تصارع حبهما.

وقررت داميكو الانفصال عن زوجها في 2014، الأمر الذي دفع بوفون لإعلان انفصاله أيضاً عن سيريدوفا بعد زواج دام بينهما 3 سنوات. وفي 29 سبتمبر 2024، تزوج بوفون من حبيبته في حفل رومانسي شهد حضور المقربين منهما فقط.