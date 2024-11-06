تخلى عن الأولى من أجلها.. قصة زوجة بوفون الثانية بعد سنوات عديدة من

كتبت - نهى خورشيد:

لم تحتاج نوران إسماعيل إلى وقت لكي تخطف قلب الحاسم باسم مرسي نجم الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق، فمنذ تعارفهم ونجحت في لفت أنظاره من أول لقاء بينهما.

وظهرت نوران في حياة باسم مرسي خلال فترة تألقه مع الفارس الأبيض، ومنذ رحيله عن القلعة البيضاء لم تتركه بل شاركته أصعب محطاته الكروية حتى هذه اللحظة.

واحتفل باسم مرسي بزفافه من نوران في 2016 بحفل أقيم في فندق الماريوت بالزمالك وسط حضور عدد كبير من نجوم الزمالك وكرة القدم، ورزق الثنائي بابنتين هما "كاميليا وإيفا".

وتحدثت نوران عن شخصيته داخل البيت في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" :"باسم في البيت هادي خالص، هو غير ما الناس فاكرة والله، مش هادي أوي بس مش عصب زي ما الناس فاكرة في البيت هادي خالص".

وأضافت:"لا باسم طول الوقت بيحب يلعب ويهزر معانا في البيت، هو بيحب الكلام أوي ومتعاون معايا في البيت، في البيت هو بصراحة زوج مثالي، لما ببقى تعبانة أي وقت بيساعدني وبيعمل كل حاجة في البيت وبياخد باله من كاميليا".

فيما قال باسم: :"أنا هادي لحد ما في موقف معين فتعصب، لكن أنا طول الوقت بهزر وبلعب معاهم".

وتابعت زوجته :"قبل وبعد لما ربنا رزقنا بـ كاميليا هو زي ما هي بجد، بالعكس كاميليا هي صديقته المقربة، تشوفه بتطلع تجري عليه وتنساني، أول لما باسم بيرجع البيت بتنسى الدنيا، هي وقت النوم بس بتعرفني، هي حبيبة أبوها".

ليرد نجم الإسماعيلي:"لما كبرت بدأت تتعلق بيا هي ومامتها، نوران بتطبخ كويس جداً ومامتها بتطبخ حلو اوي، بس هي طريقتها في الأكل مختلفة عن والدتي والدتها".

وعن أكلته المفضلة قالت:"باسم بيحب البسلة، وفراخ شوربة ده أكل والدته، وهو متعود عليه من وهو صغير وانا عارفه انه بيحبها وبعملها على طول، ووالدته بتعملنا رز معمر هي البركة في حياتنا" .

وحكت نوران التجارب الصعبة في مشواره الكروي:" هي كانت أصعب فترة علينا ساعة اليونان، هو كان قاعد هناك لوحده وأنا لسه حامل في أول بيبي، وكانت بالنسبة له الدنيا لسه جديدة وتجربة الأحتراف، كان في الأول متحمس بس لما راح لاقي أن الدنيا مش زي ما هو فاكر".

وواصلت:" باسم أتعرض طبعاً لإحباط كبير، لأنه كان حلمي يحترف وحصلت مشاكل ومكانش عارف يرجع وأنا كنت بقوله خير".

وعلق مرسي:" مش شهر 10 لشهر 1 كنت في البيت وده كان أصعب وقت مر عليا وهي استحملتني جداً، وكنت علي طول عصبي معاها.

وأكملت نوران :"طبعا الوقت اللي عرف انه مش هيعرف يسافر تاني وحلمه راح، كان هيتجنن أن مستقبله ضاع، لحد ماراح سموحة، بس كنت بهون عليه بأنه ممكن ده مش الوقت المناسب اللي هتحترف فيه وربنا شايف حاجة تانية".

وأردفت :"وأنا أصلا من اسكندرية اتبسطت أوي لما راح سموحة، فكنا متفائلين أوي، أهم حاجة الراحة النفسية وربنا يوفقه علي طول".

وعن تحكمها في ستايل شعره:" بحاول معه على موضوع الشعر الكيرلي ده، مكانش بيعجبي اللي هو بيعمله".

ورد باسم:" هي بتحب يكون شعري على طول قصير، ومؤدب كدا، ملهاش في الصباغات والحاجات اللي كنت بعملها في الأول، وهي عندها حق الصراحة أنا كنت بعمل حاجات غريبة".

كما علقت عن غيرتها من المعجبات:" لا احنا شوفنا كتير وأنا مش بغير أوي الصراحة، وهو قمور الصراحة ويستحق، هو الأول كان بيفكرني أني بضايق بس بالعكس أن بفرح أن الناس بتحبه وفخورة بي".