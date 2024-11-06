"سخرية الأهلي وقميص الأبيض".. القصة الكاملة لأزمة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"

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كتبت-هند عواد:

أثارت جملة "الزمالك قلعة رياضية في مصر"، التي قالها حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، جدلا واسعا، طوال الشهر الماضي، وبدأت من أحد المؤتمرات حتى وصلت إلى قميص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وبدأت الحكاية، عندما توج الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وقال لبيب في تصريح تلفزيوني: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر ومن يعتقد عكس ذلك لا يفهم في الرياضة".

رد أعضاء الأهلي

لاقت تصريحات حسين لبيب رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وكتب محمد الدماطي، على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعد حصول فريق اليد على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية: "مليون مبروك جمهور النادي الأهلي الفوز ببرونزية كأس العالم بعد الفوز على أبطال أوروبا مبروك اللاعبين والجهاز وإدارة النشاط الرياضي إنجاز عالمي للنادي الأهلي أكبر قلعة كرة يد في العالم واللي يقول غير كدة مبيفهمش في ألعاب الصالات وأي حد يجادل هياخد إيقاف دقيقتين".

إلا أنه عدل منشوره، وكتب: "للتوضيح، أنا بعتز جدا بمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الصعيد الشخصي، و لما كتبت البوست كنت بهزر عشان كنت فاكر أن تصريح كابتن حسين بتاع أكبر قلعة دة متفبرك او انه اكيد بيهزر مثلا بنوع من المبالغة، فلما حد بعتلي الفيديو و لقيت انه بيتكلم جد روحت معدل البوست عشان مش مجال رد في الحالة دي بالتأكيد".

ولكن علق محمد سراج عضو الأهلي الآخر ساخرا، وكتب: "إيه دا يعني هو مكانش بيهزر".

اتحاد الكرة طرف ثالث

وتدخل اتحاد الكرة كطرف ثالث في الأزمة، عبر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الجبلاية، وقال في تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة رئيسه الحالي كان رئيسا سابقا للاتحاد، ونائبه خالد الدرندلي كان أمينا لصندوق أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي وهو النادي الأهلي".

الزمالك يوثق الجملة

وبعد تصريحات عضو الأهلي وعضو اتحاد الكرة، ثبتت قناة الزمالك عبارة "أكبر قلعة رياضية في مصر"، طوال الوقت، كذلك الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهر لاعبو الفريق في التدريبات، بقميص كُتب عليه: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".