أبناء المشاهير .. أحمد سليمان ابن مدرب الأهلي السابق الذي خاض 4 تجارب قصيرة بعد الرحيل

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يعرف أحمد طارق سليمان حارس المرمى الشاب استقراراً بعد رحيله عن شباب الأهلي في موسم 21/22 إلى نادي مصر المقاصة.

نجل مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي لم يستمر مع مصر المقاصة سوى موسم حتى رحلّ في الموسم التالي معاراً لصفوف الداخلية بعد هبوط فريقه.

الداخلية تواجد بموسم 22/23 بالدوري الممتاز لذا فضّل أحمد طارق سليمان الانضمام له قبل أن يعود للمقاصة.

وانضم صاحب الـ 23 عاماً بعد ذلك في الموسم التالي 23/24 لصفوف الجونة الذي ينشط بالدوري الممتاز قبل أن يخسر طموحه في البقاء بالممتاز بخوض تجربة رابعة بعد رحيله عن الأهلي بصفوف نادي بروكسي الذي ينشط بالدرجة الثانية.

وذكر موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات أن أحمد طارق سليمان قد شارك في مبارتين بالدوري الممتاز مع مصر المقاصة بموسم 2021/22؛ حيث سكنت شباكه 5 أهداف، فيما شارك بمباراتين في الكأس بالموسم ذاته سكن مرماه هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في المباراة الثانية.

وعمل طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى في الأهلي خلال الفترة من موسم 11/12حتى 17/18 وأخرى لمدة موسم 18/19.

يذكر أن أحمد طارق سليمان قد صُعِد لفترات بالفريق الأول قبل رحيله.

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