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ستوري كرة القدم.. نجوم الأهلي في حفل زفاف لاعب الفريق السابق.. وإمام عاشور في المتحف المصري مع زوجته

03:02 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 17 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 17 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 17 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 17 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 17 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 17 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 17 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 17 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 17 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 17 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 17 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 17 صورة
    نادر فرج
  • عرض 17 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 17 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 17 صورة
    شوبير وأحمد طارق
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كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت زوجة مروان عطية لاعب خط وسط النادي الأهلي، مروان عطية، صور لها مع زوجها أثناء تواجدهما في الإمارات.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي صورة له مع زوجته ياسمين حافظ وعائلتها خلال زيارتهم للمتحف المصري الجديد.

وهنأ لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي، زميله أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بمناسبة عيد ميلاده الـ26.

وقام مصطفى شوبير بنشر صورة له من حفل زفاف أحمد طارق سليمان حارس مرمى الأهلي السابق وبروكسي الحالي.

وانتشرت صورة رائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها نادر فرج لاعب الإسماعيلي وهو يحتفل بجائزة رجل المباراة مع والده الذي كان يرتدي جلابية.

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إمام عاشور مروان عطية شوبير مبابي الأهلي
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