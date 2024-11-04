إمام عاشور والدبيس.. أول ظهور للاعبي الأهلي في حفل بعد تولي محمد رمضان مدير كرة الفريق (صور)

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كتب - محمد القرش:

ظهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم الدبيس وإمام عاشور، في إحدى الأفراح التي أقيمت اليوم الاثنين.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أي لاعب من الأهلي في مناسبة منذ تولي محمد رمضان مديرا للكرة للفريق الأول.

وكان قد أوضح الإعلامي الرياضي، سيف زاهر، أن أولى قرارات محمد رمضان عقب توليه إدارة الفريق، هي منع اللاعبين من السهر والحفلات والأفراح.

وأوضح سيف أن المدير الرياضي الاهلي شدد على اللاعبين عدم الخروج بعد الساعة 10 مساء من منازلهم، إلا في حال وجود إذن مُسبق.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للفريق في يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره زد يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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