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10 صور لنجوم الأهلي في حفل زفاف لاعب الفريق السابق

07:48 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شوبير
  • عرض 9 صورة
    شوبير مع أحمد طارق سليمان
  • عرض 9 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 9 صورة
    صورة من حفل زفاف أحمد طارق سليمان
  • عرض 9 صورة
    شوبير وأحمد طارق
  • عرض 9 صورة
    الشناوي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى حارس الأهلي
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كتب - محمد القرش:

أٌقيم حفل زفاف حارس مرمى الأهلي السابق، أحمد طارق سليمان، على فتاة تُدعى تقى القباني أمس الأحد.

وشهد الحفل حضور أبرز شخصيات كرة القدم المصرية مثل، محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لفريق الأهلي، ومصطفى شوبير.

ورحل أحمد طارق عن الأهلي في موسم 2021/22 قبل أن ينتقل إلى بروكسي في بداية الموسم الحالي.

يُذكر أن أحمد طارق نجل مدرب حراس النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي السابق طارق سليمان.

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أحمد طارق سليمان حفل زفاف أحمد طارق سليمان الشناوي الأهلي شوبير سيد عبد الحفيظ
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