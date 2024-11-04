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لاعب الزمالك يزامل ثنائي مصري في رديف سيلتا فيجو الإسباني.. من هما؟ (صور وفيديو)

06:00 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    زياد فتحي لاعب الزمالك (2)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب منتخب كندا تحت 17 عاما (1)
  • عرض 27 صورة
    زياد فتحي لاعب الزمالك (1)
  • عرض 27 صورة
    زياد فتحي لاعب الزمالك (3)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب منتخب كندا تحت 17 عاما (4)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب منتخب كندا تحت 17 عاما (3)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب نادي رايو فاييكانو (1)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب ألماريا السابق (3)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب نادي رايو فاييكانو (3)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب نادي رايو فاييكانو (2)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب منتخب كندا تحت 17 عاما (2)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي لاعب ألماريا السابق (1)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل مع حسين ياسر المحمدي
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (9)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (10)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (8)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (6)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (4)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (11)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (7)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (1)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (1)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (2)
  • عرض 27 صورة
    زياد الباسل لاعب الزمالك السابق (2)
  • عرض 27 صورة
    إبراهيم حجازي ينتقل من ألمريا إلى سيلتا فيجو
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كتب - محمد القرش:

وقع لاعب الزمالك الشاب، زياد الباسل، عقود انضمامه لفريق رديف سيلتا فيجو الإسباني والذي يسمى "جران بيني" ويشارك في دوري الدرجة الخامسة الإسباني.

وكان انتقال اللاعب صاحب الـ21 عاما بالاتفاق مع الزمالك، حيث يحصل النادي المصري على نسبة من إعادة بيع الظهير الأيسر مستقبلا.

ومن جانبه، اتفق نادي سيلتا فيجو مع الزمالك على ضم زياد فتحي مواليد 2007، لكن لم يتم التوقيع معه حتى الآن، بسبب عدم وصوله إلى السن القانوني "18 عاما"، حيث يتم السن القانوني في شهر يناير 2025.

بجانب الثنائي المصري، يوجد لاعب آخر صاحب أصول مصرية في فريق رديف سيلتا فيجو، وهو إبراهيم حجازي الذي سبق له أن لعب لفريق رايو فاييكانو وألميريا ومنتخب كندا تحت 17 عاما.

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زياد الباسل إبراهيم حجازي الزمالك زياد قتحي سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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