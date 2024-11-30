قبل سام مرسي.. قصة مصطفى محمد ورفض ارتداء شارة دعم المثليين

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كتب - محمد القرش:

أحدث لاعب خط الوسط فريق إبسويتش تاون، سام مرسي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض اللاعب المصري ارتداء شارة "المثلية" في مباراة إبسويتش ونوتنجهام فورست التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبالعودة إلى الموسم الماضي من الدوري الفرنسي، نجد أن المهاجم المصري مصطفى محمد امتلك نفس موقف مواطنه، لكنه رفض خوض مباراة موناكو بالجولة الأخيرة نهائية.

وكانت هذه المرة الثانية على التوالي التي رفض بها مصطفى محمد المشاركة في جولة دعم "المثليين" بالدوري الفرنسي، والتي من المقرر لها الأسبوع الأخير من كل موسم.

وفي نفس السياق، سبق أن تم إيقاف اللاعب السابق لفريق موناكو، كامارا، لمدة أربع مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم لعدم دعمه لحملة الدوري الفرنسي، من خلال إخفاء الشعار على مقدمة قميصه في مباراة نانت.

ووصفت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا تصرفات كامارا بأنها "غير مقبولة" ودعت إلى فرض "عقوبات صارمة" على اللاعب والنادي.

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