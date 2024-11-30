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بعد الاعتذار.. إمام عاشور يحضر حفل يحييه المغني رضا البحراوي (فيديو وصور)

07:53 م السبت 30 نوفمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور مع رضا البحراوي (1)
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    إمام عاشور مع رضا البحراوي (2)
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    إمام عاشور مع رضا البحراوي (3)
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    إمام عاشور مع رضا البحراوي (4)
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    إمام عاشور مع رضا البحراوي (7)
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    إمام عاشور مع صديقه
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كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية أزمة للاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بعد مشادة كلامية مع محمد الشناوي عقب مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

وانتشر مقطع فيديو لإمام عاشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ظهر به اللاعب في مناسبة يحييها المغني رضا البحراوي.

ونشر إمام اعتذار رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" للنادي الأهلي واللاعبين عن ما بدر منه، أمس الجمعة.

وجاء كل ذلك بعدما قرر النادي الأهلي تغريم اللاعب مليون جنيه مصري، بجانب استبعاده من التدريبات الجماعية، على أن يتدرب منفردا.

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