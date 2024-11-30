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كتب - وائل توفيق:

بعد إذاعة التسريب الصوتي للحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، نشبت أزمة بينه وبين إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق".

أدار طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، محمد عادل حكم ساحة وعاونه هاني عبد الفتاح وخالد حسين، ومحمد العتباني حكم رابع، وفي غرفة الفيديو "الفار" محمد سلامة وأسامة محمد علي.

احتسب عادل ثلاث ركلات جزاء في المباراة، وثار جدل كبير حول مدى صحة وخطأ قراراته في المباراة.

إذاع فايق تسجيل صوتي بين محمد عادل وحكم الفار ميدو سلامة، ليتخذ محمد عادل قراراه بتقديم بلاغا إلى النائب العام ونفى صحة التسجيل الصوتي.

في هذا الصدد نستعرض أبرز المعلومات الحكم محمد عادل:

ولد محمد عادل في 1978، عمره 46 عامًا

ترك عمله كضابط شرطة في نوفمبر 2018، لتفرغه لمهنة التحكيم

أصبح حكم دوليا في عام 2018

أدار محمد عادل مباريات كبرى في الدوري المصري الممتاز كان أبرزها التي فاز فيها الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

تولى محمد عادل تحكيم 178 مباراة في مختلف المسابقات الرياضية.

قال في مداخلة هاتفية مع شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم، أنه ترك عمله كضابط شرطة عام 2018، فعوضه الله بإدارة مباراة الأهلي والزمالك.