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كتب - محمد القرش:

يمتلك المهاجم المصري، محمد صلاح أسطولا كبيرا من السيارات، بجانب خزانة ساعاته الفاخرة، كمعظم أفضل لاعبي العالم الذي يتقاضون أجرا ضخما كل عام من أنديتهم والإعلانات والتجارة الشخصية.

ووفقا لإحصائيات مجلة "فوربس" فإن صلاح يتواجد في القائمة السنوية للرياضيين الأعلى دخلًا في العالم بأرباح بلغت 53 مليون دولار سنويا.

أسطول سيارات صلاح

1.بنتلي كونتيننتال جي تي (160 ألف جنيه إسترليني - 10.016.000 مليون جنيه مصري)

2.لامبورجيني أفينتادور - (271 ألف جنيه إسترليني - 16.964.000 مليون جنيه مصري)

3.مرسيدس AMG GLE كوبيه (65 ألف جنيه إسترليني - 4.069.000 مليون جنيه مصري)

4.مرسيدس بنز SLS AMG رودستر - (176 ألف جنيه إسترليني - 11.017.000 مليون جنيه مصري)

5.أودي كيو 7 - (54 ألف جنيه إسترليني - 3.380.400 مليون جنيه مصري)

6.تويوتا كامري - (29 ألف جنيه إسترليني - 1.815.400)

ساعات صلاح الفاخرة

1.ساعة فرياك لاب من أوليس ناردين (50 ألف دولار - 2.450.000 مليون مصري)

2.ساعة أوديمار بيجيه رويال أوك أوفشور (20 ألف دولار - مليون مصري)

3.روجر دوبوي إكسكاليبور سبايدر بيريللي (87 ألف دولار - 4.263.000 مليون مصري)

4.ساعة أوديمار بيجيه رويال أوك كونسبت فلاينج توربيون (148 ألف دولار - 7.252.000 مليون مصري)

5.هوبلوت بيج بانج يونيكو سافير (67 ألف دولار - 3.283.000 مليون مصري)

6.ساعة أورويرك-105 CT ستريملاينر (57 ألف دولار - 2.793.000 مليون مصري)

وبلغت أسعار تلك السيارات 755 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل (47.263.000 مليون جنيه مصري)، بينما وصل سعر الساعات 429 ألف دولار (21.278.400 مليون جنيه مصري).