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إمام عاشور ينشر صور له في جزر المالديف ومروان عطية يعلق

11:28 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور في المالديف (2)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (2)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور من مران الأهلي اليوم
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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كتب - محمد القرش:

نشر لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، صور له في جزر المالديف أثناء قضائه عطلة الإجازة الصيفية الماضية.

وظهر إمام في الصور وهو يقف على ممشي خشبي ويحيطه الماء من جميع الاتجاهات.

وعلق لاعب خط وسط الأهلي، مروان عطية، على صور زميله في الفريق "بقلوب حمراء".

يُذكر أن إمام عاشور ساهم في فوز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين أمس السبت.

ويلاقي المارد الأحمر منافسه زد يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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A post shared by Lion🦁 (@emam.ashour90)

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