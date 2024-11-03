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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. عضلات رونالدو.. تهنئة كهربا لعمر كمال

01:17 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    وليد سليمان
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    محمود كهربا
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    محمد عبد المنعم
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    محمد صلاح
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    مارسيل كولر
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    وسام أبو علي
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    رونالدو
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    بيلينجهام
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    نيمار
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    كريما بنزيما
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال الاحتفال بهدفه في مرمى برايتون في الدوري الإنجليزي.

وشارك النجم المصري محمد عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في مباراة فريقه نيس أمام بريست بالدوري الفرنسي.

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يستعرض عضلاته خلال قيامه ببعض التدريبات الاستشفائية.

وهنأ محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله بالفريق عمرو كمال عبد الواحد، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحرص وليد سليمان لاعب الأهلي السابق، على تهنئة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

ونشر وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عقب حصوله على جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري المصري.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

كما قام كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وشارك جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

ونشر البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق الهلال.

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