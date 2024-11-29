البند رقم 12 من لائحة الفيفا منعت في عام 2004 خلع القميص أو تغطية الرأس به، وفي حال مخالفة ذلك يحصل اللاعب على بطاقة صفراء.

كان الأوروجوياني دييجو فورلان السبب في هذا البند في عام 2002، خلال مباراة بين فريقه مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، بعدما سجل هدفا خلع قميصه للاحتفال، لكن احتفاله أصبح جنونيًا لدرجة أنه لم يكن لديه الوقت لارتدائه مرة أخرى، مما جعله يلعب لبضع لحظات بدونه.

وفُسر وجود النبد بعدة أسباب منها؛ أنه عندما يحتفل لاعبو كرة القدم بالهدف، فهذه هي اللحظة الأكثر مشاهدة في المباراة، وذروتها، وتركز جميع الكاميرات على المسجل، وإذا قام اللاعب في تلك اللحظة بخلع قميصه، فلا يمكن رؤية العلامات التجارية التي ترعى الأندية، مما يتسبب في خسارة هذه الشركات دخلها بالملايين.

يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم يحتلفون بخلع القمصان بعد إحراز الأهداف خاصة في اللحظات الحاسمة، مثل؛ محمد صلاح، ميسي، كريستيانو رونالدو، وغيرهم