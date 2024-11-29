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نجحت نجمة الاسكواش المصرية نور الشربيني، خلال السنوات الماضية في أن تصبح واحدة، من أهم لاعبات الإسكواش في العالم وليس في مصر فقط، خاصة في ظل البطولات الكثيرة والمختلفة، التي تمكن من تحقيقها، مما جعلها في صدارة التصنيف العالمي بشكل دائم.

وتحتل نور الشربيني، صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، طبقا للتصنيف الصادر من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024.

وحققت نور الشربيني خلال السنوات الماضية العديد من الألقاب في الاسكواش، أبرزها تحقيق بطولة العالم في 7 مناسبات مختلفة، كما أنها تعد أول لاعب مصرية، تصعد إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش في 9 مناسبات مختلفة.

وكانت نور الشربيني، احتفلت بحفل زفافها على عمرو الحلو منذ أربعة أشهر، بعدما أقيم حفل الزفاف في 13 يوليو 2024 وزوجها هو عمرو الحلو لاعب كرة اليد السابق بنادي سبورتنج السكندري.

وقام الحلو في بداية شهر نوفمبر الجاري، بالاحتفال بعيد ميلاد زوجته ال 29، من خلال نشر عدد من الصور لهما معاً، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بمشاركة الحياة معك".

وأضاف: "استمري في كونك أنقى شخص وأكثره محبة في الداخل والخارج، أحبك".

والجدير بالذكر أن الشربيني، كانت قد احتفلت بخطوبتها على عمر الحلو طبيب الأسنان ولاعب كرة اليد السابق، في فبراير 2022.