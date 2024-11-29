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الخطوبة والزواج والتصنيف العالمي والمصيف.. 20 صورة ترصد أجمل لحظات نور الشربيني

08:15 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    نور الشربيني وعمرو الحلو (1)
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    نور الشربيني مع عمرو الحلو في إحدى البطولات (1)
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    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (3) (1)
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    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني وزوجها
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني وزوجها
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني بطلة كأس جراسهوبر
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني ضد ندى عباس في بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بالاسكواش
  • عرض 25 صورة
    اللاعبة نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    بطلة العالم في الاسكواش نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 25 صورة
    نور الشربيني ورامي عاشور
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    لاعبة السكواش المصرية نور الشربيني خلال مباراتها مع البريطانية لاورا ماسارو في الدور نصف النهائي من نهائيات السلسلة العالمية للسكواش في دبي في 27 ايار/مايو 2016
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    السيسي يكرم نور الشربيني بطلة الإشكواش
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نجحت نجمة الاسكواش المصرية نور الشربيني، خلال السنوات الماضية في أن تصبح واحدة، من أهم لاعبات الإسكواش في العالم وليس في مصر فقط، خاصة في ظل البطولات الكثيرة والمختلفة، التي تمكن من تحقيقها، مما جعلها في صدارة التصنيف العالمي بشكل دائم.

وتحتل نور الشربيني، صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، طبقا للتصنيف الصادر من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024.

وحققت نور الشربيني خلال السنوات الماضية العديد من الألقاب في الاسكواش، أبرزها تحقيق بطولة العالم في 7 مناسبات مختلفة، كما أنها تعد أول لاعب مصرية، تصعد إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش في 9 مناسبات مختلفة.

وكانت نور الشربيني، احتفلت بحفل زفافها على عمرو الحلو منذ أربعة أشهر، بعدما أقيم حفل الزفاف في 13 يوليو 2024 وزوجها هو عمرو الحلو لاعب كرة اليد السابق بنادي سبورتنج السكندري.

وقام الحلو في بداية شهر نوفمبر الجاري، بالاحتفال بعيد ميلاد زوجته ال 29، من خلال نشر عدد من الصور لهما معاً، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بمشاركة الحياة معك".

وأضاف: "استمري في كونك أنقى شخص وأكثره محبة في الداخل والخارج، أحبك".

والجدير بالذكر أن الشربيني، كانت قد احتفلت بخطوبتها على عمر الحلو طبيب الأسنان ولاعب كرة اليد السابق، في فبراير 2022.

نور الشربيني نور الشربيني وزوجها زواج نور الشربيني نور الشربيني انستجرام والد نور الشربيني
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