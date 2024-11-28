لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

1 1
22:00

روما

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة

الاتحاد السكندري

87 84
18:00

الأهلي

دوري المؤتمر الأوروبي

هايدنهايم

0 2
19:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

أبناء المشاهير.. عادل مجدي كامل.. ضمه الزمالك من الأهلي وارتبط اسمه بفنانة شهيرة (صور)

10:01 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل مع والده ووالدته مها
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل مع والده
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل مع محمد رمضان
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل مع مها أحمد والدته ووالده
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل في حفل زفاف رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل مع والده
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
  • عرض 15 صورة
    عادل مجدي كامل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رغم انتماؤه لأسرة فنية فوالده هو الفنان مجدي كامل ووالدته الفنانة مها أحمد إلا أنه فضّل دخول عالم الساحرة المتسديرة.

ولكن لم يكن لعادل مجدي كامل حظ والديه في مجاله فلم يحظِ بالأضواء رغم ارتباط اسمه بناديي الأهلي والزمالك.

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً حالياً تدرج بصفوف ناشئ الأهلي وعقب انتهاء تعاقده مع النادي ضمه الزمالك لشبابه ولكن لم يظهر مع أي منهما بالفريق الأول.

وانضم في موسم 18/19 من الزمالك للفريق الأول لحرس الحدود ولكن كان الموسم حتى توقفت مسيرته ثم عاد في موسم 20/21 عبر صفوف أف سي مصر ثم انتقل في العام التالي لنادي زد ومنه في موسم 22/23 لنادي الزمالك الإماراتي قبل أن تتوقف مسيرته بنهاية العام ذاته مع فرق كرة القدم المحترفة.

وعلى جانب آخر يتواجد اللاعب الذي ينشط في مراكز المهاجم مع منتخب مصر لـ "الميني فوتبول".

وسبق وارتبط اسم عادل مجدي كامل بالارتباط بالفنانة منة عرفة ولكن الأخيرة نفت الأمر.

عادل مجدي كامل مها أحمد رمضان صبحي الأهلي الزمالك منة عرفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"متتخضوش".. أول تعليق من مدبولي على تحريك سعر الجنيه أمام الدولار
قراءة في مؤشرات الموازنة: عبء الدين يلتهم 90% من الإيرادات والضرائب المنقذ الأكبر
حالة الطقس غدًا الجمعة: أمطار وبرودة وشبورة.. ونصائح بارتداء الملابس الشتوية