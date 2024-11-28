"من بعده مبعرفش أنام في البيت لوحدي".. المشهد الأخير بين حماده إمام

رغم انتماؤه لأسرة فنية فوالده هو الفنان مجدي كامل ووالدته الفنانة مها أحمد إلا أنه فضّل دخول عالم الساحرة المتسديرة.

ولكن لم يكن لعادل مجدي كامل حظ والديه في مجاله فلم يحظِ بالأضواء رغم ارتباط اسمه بناديي الأهلي والزمالك.

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً حالياً تدرج بصفوف ناشئ الأهلي وعقب انتهاء تعاقده مع النادي ضمه الزمالك لشبابه ولكن لم يظهر مع أي منهما بالفريق الأول.

وانضم في موسم 18/19 من الزمالك للفريق الأول لحرس الحدود ولكن كان الموسم حتى توقفت مسيرته ثم عاد في موسم 20/21 عبر صفوف أف سي مصر ثم انتقل في العام التالي لنادي زد ومنه في موسم 22/23 لنادي الزمالك الإماراتي قبل أن تتوقف مسيرته بنهاية العام ذاته مع فرق كرة القدم المحترفة.

وعلى جانب آخر يتواجد اللاعب الذي ينشط في مراكز المهاجم مع منتخب مصر لـ "الميني فوتبول".

وسبق وارتبط اسم عادل مجدي كامل بالارتباط بالفنانة منة عرفة ولكن الأخيرة نفت الأمر.