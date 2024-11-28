كتب- نهى خورشيد:

حكت ماجي الحلواني عن المشهد الأخير بينها وبين حماده إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر، قبل وفاته.

وقالت ماجي في تصريحات عبر برنامج "هي وبس":"قبل ما يتوفى بيوم مسك إيدي وقالي بشكرك على تعبك معايا، قولتله أنا معملتش حاجة أنا عملتلك حاجة يعني، قالي أنا بحبك أوي يا جيجي وهو كان بيطبطب علي إيدي كان حاسس أنه هيسبني".

وعن حياتها بعد وفاته قالت عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا":"بعد حماده نفسيتي قفلت، أنا لغاية دلوقتي مش بعرف أنام في البيت لوحدي، بس بنام كويس لما أكون عند أشرف أو حازم".

وتابعت :"إنما وأنا لوحدي أفضل لغاية الفجر مش عارفه أنام وأقوم أصلي، مفتقدة وجوده في البيت والكلام الجميل بينا والبيت واسع عليا فاضي، برتاح بس عند ولدي علشان أحفادي والتجمع، وحفيدتي بيناموا جنبي علشان احكي لهم قصص، بيتي بستتقل دمه بعد حماده".