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"من بعده مبعرفش أنام في البيت لوحدي".. المشهد الأخير بين حماده إمام وزوجته قبل وفاته

09:43 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حماده إمام وزوجته
  • عرض 14 صورة
    حماده إمام وزوجته
  • عرض 14 صورة
    حماده إمام وزوجته
  • عرض 14 صورة
    حماده إمام وزوجته
  • عرض 14 صورة
    عائلة حماده إمام
  • عرض 14 صورة
    عائلة حماده إمام
  • عرض 14 صورة
    عائلة حماده إمام
  • عرض 14 صورة
    عائلة حماده إمام
  • عرض 14 صورة
    حماده إمام
  • عرض 14 صورة
    عائلة حازم إمام
  • عرض 14 صورة
    حماده إمام وزوجته
  • عرض 14 صورة
    ماجي الحلواني
  • عرض 14 صورة
    عائلة حماده إمام
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كتب- نهى خورشيد:

حكت ماجي الحلواني عن المشهد الأخير بينها وبين حماده إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر، قبل وفاته.

وقالت ماجي في تصريحات عبر برنامج "هي وبس":"قبل ما يتوفى بيوم مسك إيدي وقالي بشكرك على تعبك معايا، قولتله أنا معملتش حاجة أنا عملتلك حاجة يعني، قالي أنا بحبك أوي يا جيجي وهو كان بيطبطب علي إيدي كان حاسس أنه هيسبني".

وعن حياتها بعد وفاته قالت عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا":"بعد حماده نفسيتي قفلت، أنا لغاية دلوقتي مش بعرف أنام في البيت لوحدي، بس بنام كويس لما أكون عند أشرف أو حازم".

وتابعت :"إنما وأنا لوحدي أفضل لغاية الفجر مش عارفه أنام وأقوم أصلي، مفتقدة وجوده في البيت والكلام الجميل بينا والبيت واسع عليا فاضي، برتاح بس عند ولدي علشان أحفادي والتجمع، وحفيدتي بيناموا جنبي علشان احكي لهم قصص، بيتي بستتقل دمه بعد حماده".

ذكرى ميلاد حماده إمام حازم إمام عائلة حازم إمام الزمالك ماجي الحلواني
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