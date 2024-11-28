إسلام عمار:

بعد جهود كبيرة وسنوات طويلة من الكفاح في الملاعب الخضراء مع عالم الساحرة المستديرة وتفوقه على نفسه استطاع محمد ربيعة أن يفرض نفسه على الساحة الكروية في مصر خلال الآونة الأخيرة وذلك منذ نشأته كرويًا في قرية الفيروز التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ وصولا إلى صفوف نادي سموحة والمنتخب القومي المصري.

ربيعة الحقيقي

ربيعة اسمه الحقيقي محمد أحمد يوسف العزب، 29 عامًا مواليد 1 يناير 1995 في محافظة كفر الشيخ، وجرى إطلاق ربيعة عليه نظرًا للتشابه الكبير بينه ونجم خط دفاع النادي الأهلي رامي ربيعة، ويلعب حاليًا مدافع ضمن صفوف نادي سموحة السكندري أحد أندية الدوري العام المصري، ومنه جرى ضمه بصفوف المنتخب القومي المصري بفرمان من العميد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

نشأت حياة ربيعة كرويًا عندما جرى ضمه إلى أكاديمية تحمل اسم نادي نبروه وقتها يقودها مكتشف ربيعة نفسه الكابتن سيد علي، والذي لعب لأندية كثيرة وكبيرة منها؛ غزل المحلة، ونبروه، وبنها وغيرهم.

مكتشف ربيعة

مكتشف ربيعة الكابتن سيد علي أكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه عندما التقطت عينه محمد ربيعة وقرر ضمه لصفوف أكاديمية نادي نبروه داخل مركز شباب قرية الفيروز التابع لإدارة الشباب والرياضة ببلطيم وتلك القرية مسقط رأس ربيعة وتنبأ له بمستقبل باهر مع الساحرة المستديرة.

أردف علي بعد اختباره ربيعة اكتشف أنه يجيد في مركزي خط الوسط، وخط الدفاع نظرًا لإمكانياته العالية من خلال سرعته في الملعب وبالفعل وضعه في كلا المركزين أجاد فيهما ووفق ذلك أبلغ والديه بضرورة استمرار نجلهما في الملاعب وسوف يكون له مستقبل باهر في عالم كرة القدم.

رحلة شاقة والاستقرار في سموحة

وبعد منح والدي محمد ربيعة الضوء الأخضر لمدربه السابق السيد علي ظل محمد ربيعة لاعب المنتخب المصري، وسموحة لاعبًا في اكاديمية مركز شباب قريته الذي يقودها مكتشفه السيد علي، وعند وصوله إلى سن 17 عامًا قرر مدربه رسم خارطة الطريق للاعبه فجرى عرضه على قطاع الناشئين بنادي بنها الذي كان يلعب له وقتذاك.

وبعد انضمامه لقطاع الناشئين بنادي وهو عمر 17 عامًا في نادي بنها جرى تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وظل داخل جدران نادي بنها حوالي عامًا ونصف، وانتقل بعد ذلك إلى نادي ميجا سبورت لكن تلك الرحلة لم يشعر بها بالراحة لكن سرعان ما جرى نقله بعد ذلك إلى نادي فيوتشر "مودرن" سبورت"، وبعدها انتقل إلى صفوف نادي سموحة والذي يلعب له حاليًا.

تأجيل فرحه من أجل المنتخب

قرر ربيعة تأجيل حفل زفافه والذي كان مقررًا إقامته بالتزامن مع مباراة المنتخب مع نظيره الرأس الأخضر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويأتي قرار ربيعة بتأجيل حفل زفافه عقب تلقيه اتصالا من عميد لاعبي العالم الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب يبلغه بالانضمام للمعسكر استعدادًا للمباراة.

والد ربيعة

الحاج أحمد عبدالعزيز والد ربيعة تحدث لـ"مصراوي" وقال إن نجله استغل توقف الدوري العام المصري من أجل المباراة لكي يحدد موعد زفافه في الموعد المذكور لأنه وقتها كان خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب، وفي ضوء ذلك تأهب الجميع في أسرته وأسرة العروس بعد تحديد موعد حفل الزفاف، والعمل على ترتيبات الحفل.

وأوضح والده أنه وفق ذلك وطأت أقدامه قرية الزهراء مسقط رأسه بشأن قيامه بإجراء ترتيبات حفل الزفاف، وفي وسط انشغاله بتلك المهام تلقى اتصالا هاتفيًا من المدير الفني للمنتخب حسام حسن أبلغه قائلا له:"جهز نفسك انت معايا في معسكر منتخب مصر".

فرحة الانضمام للمنتخب وعن تلك اللحظة بعد تلقي ربيعة الاتصال المفاجئ من عميد لاعبي العالم لفت الأب إلى أن نجله ارتسمت عليه علامات الفرح والسعادة رغم الأتصال كان مفاجئًا لأنه ظن مسبقًا أنه خارج دائرة اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب القومي المصري واستحالة انضمامه لصفوف المنتخب الذي يحلم أي لاعب مصري بارتداء قميصه ومن أجل ذلك كان حدد موعد زفافه خلال فترة التوقف.

وأوضح أن أول قرار اتخذه فعليًا تلبية النداء الوطني دون إبداء أي أعذار تتعلق بظروف حفل زفافه بتأجيله بل أبلغ الأسرة وأسرة العروس بقرار تأجيل الزفاف فقوبل قراره بكل ترحاب بينما جمع أغراضه مباشرة وتوجه إلى معسكر المنتخب المصري من أجل الانضمام لصفوف المنتخب لأول مرة في حياته وشارك أساسيًا في المباراة.

فرحة الأم وموعد الفرح

أما والدة محمد ربيعة الحاجة فاطمة جاد فقالت لمراسل "مصراوي" إن فرحتها بنجلها جعلتها تجهز كل متطلبات الفرح، منها مخبوزات الكعك والبسكويت، وتحضير الذبائح وخلال تلك اللحظة تلقى نجلها اتصالا بانضمامه لصفوف المنتخب.

وأضافت أنها بالرغم من حزنها بتأجيل حفل زفاف نجلها التي كانت تنتظره بفارغ الصبر لكن الحزن تبدل عندها إلى سعادة بسبب انضمام نجلها للمنتخب كما سيطرت عليها الفرحة بشأن ذلك.

وأعلنت أسرة اللاعب محمد ربيعة تحديد موعد جديد لحفل زفافه يوم 3 ديسمبر 2024.