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لديها ثروة ضخمة.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة بيب جوارديولا

07:04 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
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التقى بيب جوارديولا زوجته كريستينا وهو في سن المراهقة، لكن زواجهما تم عام2004.

تعمل كريستينا صحيفة ومصممة أزياء وتفضل إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عنها:

ولدت كريستينا في إيطاليا لوالدين برازيليين

كان لديها ثروة كبيرة قيمتها 40 مليون دولار قبل أن تتعمل للعمل في مجال الأزياء

تدير كريستينا عدد من الشركات في إسبانيا بما في ذلك متجر عائلتها في كتالونيا

يذكر أن بيب جوارديولا اعترف أنه كان يرد إيذاء نفسه حيث ظهر في لقاء إعلامي وعلى وجهه ورأسه بعض الجروح البسيطة.

لكن في اليوم التالي قال إنه لم يكن يقصد الاستخفاف بأذى نفسه بعد تعادل فريقه مان سيتي 3-3 مع فينورد الهولندي في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة هذا التعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف تراجع مركز مان سيتي في دوري أبطال أوروبا إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب جوارديولا بعد المباراة: "لقد أصابني ظفر إصبعي، لقد جرحت نفسي بأظافري أثناء المباراة".

وفي رد ببيان على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه، إنه لم يكن المقصود من إجابته الاستخفاف بقضية الأذى الذاتي الخطيرة للغاية، مضيفًا أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكلة الصحة العقلية كل يوم وأود أن أغتنم الفرصة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن من خلالها طلب المساعدة. ووضع بيب أرقام لإحدى الجهات التي يمكنها المساعدة وبريد إلكتروني.

بيب جوارديولا مان سيتي من هي زوجة بيب جوارديولا دوري أبطال أوروبا
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