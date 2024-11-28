20 صورة ترصد رحلة إمام عاشور من الطفولة إلى الأهلي

بدأ إمام عاشور مشواره في كرة القدم، من ناشئين نادى غزل المحلة، وتدرج في صفوف الناشئين بالنادي إلى أن تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي عام 2018.

وخرج إمام عاشور في يونيو 2018، إلى فريق حرس الحدود على سبيل الإعارة باحثاً عن فرصة المشاركة أساسيا، واستمر مع الفريق لمدة موسم، خاض خلالهم 32 مباراة، تمكن من إحراز 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وتألق إمام عاشور رفقة حرس الحدود لفت الكثير من الأنظار إليه، لتأتي الخطوة الفارقة في مسيرة اللاعب، حينما انتقل إلى نادي الزمالك في عام 2019.

وخاض عاشور رفقة نادي الزمالك، في ثلاثة مواسم مع الفريق الأبيض، 102 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وبعد ثلاثة مواسم ناجحة رفقة الفارس الأبيض، بدأت أنظار إمام عاشور تتجه صوب الاحتراف الأوروبي، حيث انضم إلى فريق ميتلاند، في يناير 2023 ولكنه لم يستمر مع الفريق سوى ستة أشهر فقط، تمكن خلالهم من خوض 7 مباريات وتسجيل هدفين.

وعاد إمام عاشور إلى مصر بعد تجربة احترافية قصيرة في أوروبا، لكن هذه المرة من بوابة النادي الأهلي، الذي انضم إليه في يونيو 2023، ليبدأ فصل جديد في مشوار اللاعب الكروي.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن تغريم إمام عاشور مليون جنيه ، لما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا.