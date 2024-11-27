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5 صور ترصد إصابة حمزة المثلوثي ومغادرته ملعب المباراة.. ما التفاصيل؟

10:58 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إصابة المثلوثي في مباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 5 صورة
    إصابة المثلوثي في مباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 5 صورة
    إصابة المثلوثي في مباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 5 صورة
    إصابة المثلوثي في مباراة الزمالك وبلاك بولز
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غادر لاعب الزمالك حمزة المثلوثي ستاد القاهرة وذلك على خلفية إصابته في المباراة التي تجمع الأبيض بفريق بلاك بولز ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

واصطدم المثلوثي بحارس مرمى الزمالك محمد عواد في الدقيقة 76، ليخرج الأول ويدخل بدلا منه مصطفى الزناري

يذكر أن الزمالك شارك بتشكيل أساسي مكون من؛ حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

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