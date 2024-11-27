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4 صور لاحتفال نبيل عماد دونجا المثير للجدل بعد هدفه في بلاك بولز

10:48 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (3)
  • عرض 4 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (2)
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (1)
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احتفل نبيل عماد دونجا بطريقة مثيرة للجدل وذلك بعد تسجيله هدفا في مرمى بلاك بولز في المباراة التي انطلقت الأربعاء، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يفهم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مغزى احتفال دونجا بهذه الطريقة

وأحرز نبيل عماد دونجا هدفه في الدقيقة 50 من المباراة، ليتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

يذكر أن الزمالك شارك بتشكيل أساسي مكون من؛ حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

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