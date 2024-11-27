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كشفت موقع telegrafi أن نجم نادي ريال مدريد الحالي، كيليان مبابي، وجد حبيبته، قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث شوهد رفقة عارضة الأزياء داني جريس ألميدا في ميامي.

وقضى مباي وألميدا سهرة ولعبا البولينج وتوجها إلى ملهى ليلي لتناول العشاء معًا.

ونشرت ألميدا مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام، وهي تتابع مباريات نادي باريس سان جيريمان في شهر إبريل الماضي.

وتعمل ألميدا عارضة أزياء ملابس في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تمتلك شركة ملابس fifthmodels

ويتابعها على إنستجرام 267 ألف متابع.

ويزيد البحث على محركات البحث بعبارة زوجة مبابي، وهو ما لم يحدث.

يذكر أن مبابي شارك في 17 مباراة مع ريال مدريد صنع خلالهما هدفين وصنع 9 أهداف.

يلتقي ريال مدريد نادي ليفربول الليلة في مباراة تقام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة