لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

2 0
18:00

إنييمبا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

- -
21:00

بلاك بولز

جميع المباريات

إعلان

التقيا سرًا.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن حبيبة مبابي نجم ريال مدريد وأبرز المعلومات

07:56 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
  • عرض 20 صورة
    عارضية الأزياء ألميدا صديقة مبابي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت موقع telegrafi أن نجم نادي ريال مدريد الحالي، كيليان مبابي، وجد حبيبته، قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث شوهد رفقة عارضة الأزياء داني جريس ألميدا في ميامي.

وقضى مباي وألميدا سهرة ولعبا البولينج وتوجها إلى ملهى ليلي لتناول العشاء معًا.

ونشرت ألميدا مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام، وهي تتابع مباريات نادي باريس سان جيريمان في شهر إبريل الماضي.

وتعمل ألميدا عارضة أزياء ملابس في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تمتلك شركة ملابس fifthmodels

ويتابعها على إنستجرام 267 ألف متابع.

ويزيد البحث على محركات البحث بعبارة زوجة مبابي، وهو ما لم يحدث.

يذكر أن مبابي شارك في 17 مباراة مع ريال مدريد صنع خلالهما هدفين وصنع 9 أهداف.

يلتقي ريال مدريد نادي ليفربول الليلة في مباراة تقام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

زوجة مبابي كيليان مبابي وحبيبته هل مبابي متزوج ماتش ليفربول وريال مدريد ريال مدريد ليفربول الريال والليفر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل