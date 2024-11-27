كتب- نهى خورشيد:

يحتفل كابلز الدوري المصري اليوم، بتألق أحد أبطالها والتي ارتبطت قصة حبه الشهيرة بأبرز أهدافه مع القلعة الحمراء وهو محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي وحكايته مع زوجته نرمين.

ورغم شهرة قفشة "بالقاضية" في نهائي القرن الأفريقي أمام الزمالك، كان لنرمين نصيب أيضاً منها، واحتفلت معه بشكل خاص ورومانسي بعد هدفه.

وقال في تصريحات عبر برنامج "كلمة أخيرة":" زوجتي بتابع المباريات وبتفهم كورة إلا الأوفسايد، هي مكنتش فاهمه الأوفسايد خالص، مرة جات قالتلي ممكن أسألك سؤال بس متضحكش عليا".

وأضاف نجم الأحمر: "قولتلها اسالي، قالتلي يعني إيه أوفسايد، أنا فاهم وممكن اشرحلها بس ماتفهمش، بسبب طريقتي هي فهمت بسرعة".

وواصل:"قولتلها بصي الأوفسايد ده يعني العشر لاعيبة بتوع الفرقة الثانية واقفين لو أنا ماعديهم يبقى أوفسايد، لو انا واقف مع آخر واحد فيهم يبقي مش أوفسايد".

وتابع قفشة :"فهي اللي وصلها كان سهل وفهمت، كلمتها بعد ماتش القاضية وشوفتها وكانت مبسوطة أوي".

وعن حياته قبل الزواج: "احنا ساكنين في البلد، ليا شقتي هناك أخويا وأهلي كل واحد لي شقته، أنا قاعد في مدينة نصر علشان النادي، لكن وقت الإجازة عايش مع أهلي، وهعيش مع مراتي في البلد".

فيما حكي عن قصة حبهما:"مرآتي من البلد، وعرفتها من هناك وبينا قصة حب كبيرة، أنا أصلا واد حبيب وأعجبك".

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة له قبل زواجهما: "أنا جبتلك بطولة وهي كانت أمنية حياتها إني أجيبلها بطولة أفريقيا التاسعة للأهلي، أنا كنت واعدها بيها وفرحان أنها مبسوطة بيها".

واحتفل قفشة بعقد قرانه من نرمين، في 14 أكتوبر 2021 بأحد فنادق القاهرة الكبري، وأنجب الثنائي ولد وحيد وهو "مالك".

وخلال عقد قرانهما، وجه أحد الحضور سوالاً لـ قفشة عن القاضية، ليرد عليه:"عيب ومينفعش".. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وقالت نرمين في مداخلة عبر برنامج"أوضة اللبس": "بقالي أربع أيام ماشوفتوش بعد جوازنا، هو احنا اتعرفنا علي بعض لأننا من نفس البلد، فطبيعي بنشوف بعض وكدا".

وأضافت :"هو شافني واتقدملي، بس ما اتخطبتش على طول كان في سنتين، حبنا بعض فيهم وبعد كده اتجوزنا، احنا حددنا كتير أوي ماعد الخطوبة والجواز، وكنا كل شوية نلغي".

وعن أبرز صفاته قالت:"قفشة رومانسي جداً وخجول، وجابلي موبايل بعد لما جاب جولين في أول ماتش في إفريقيا بعد الجواز، وبيقولى إنى وشى حلو عليه"

وتابعت:"عايزة أقوله ربنا معاك ويوفقك دايماً، وتحقق بطولات كتير مع الأهلي".

وأكملت:"محمد أهم حاجة عنده شغله فأكيد بيفرح لما الأهلي بيكسب، وبيبقي مبسوط و بيتعامل معانا حلو، ولما بيخسر بيقي متأثر جداً".

فيما قال قفشة خلال المداخلة :"خلي بالك هي مش هتطلع تاني في التلفزيون أو في أي مداخلة هو النهارده بس، هي اه أهم حاجة عندها الأهلي يكسب هي بتحب الكرة وأنا أبقى كويس، بس هي بتفهم كورة كويس جداً".