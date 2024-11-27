إسلام عمار:

يعد اللاعب الثلاثيني إبراهيم نزيه من المهاجمين المميزين في أندية وجه بحري إذ تحتوي مسيرته الكروية على العديد من أسرار الكفاح في عالم الساحرة المستديرة بداية من نشأته كلاعب في مركز الهجوم خلال انضمامه في واحد من أكبر أندية الإسكندرية نهاية بمشاركته مع فريق ينافس في دوري القسم الرابع بكفر الشيخ.

البداية في حرس الحدود

إبراهيم نزيه بدير، لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 34 عامًا، كانت له بصماته في ملاعب الأقاليم مع مسيرة كروية مليئة بالنجاحات إذ بدأ إبراهيم مسيرته كلاعب كرة قدم ناشئ في قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود عندما كان ابن 12 عامًا.

وبعد مجهود وتفوق استطاع اثبات نفسه أصبح محط أنظار واهتمام مدربي قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود وظل ناشئًا في ذلك القطاع قرابة الـ 6 سنوات عندما بلغ سن الـ 18 عامًا.

الاحتراف في قطر

وعند بلوغه سن الـ 18 سنة وهو داخل قطاع ناشئين نادي حرس الحدود التقطته أعين المصري أحمد مصطفى، لاعب كفر الشيخ وسيدي سالم السابق، عندما كان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي المرخية القطري، أحد فرق دوري القسم الثاني في قطرـ وطلب مصطفى التعاقد معه وقتذاك نظرًا لاحتياج الفريق لجهوده.

غادر إبراهيم نزيه مصر وودع ناديه حرس الحدود، وانضم فعليًا لصفوف المرخية القطري كأول تجربة احترافية استغرقت عامين خاض فيها عدة مباريات مع فريقه كمهاجم صريح، ولاعب خط وسط، ووفق ذلك خاض تحديات كثيرة في قطر، ولعب أمام لاعبين بارزين مثل جيلبرسون وحونينهو من البرازيل، ويونس محمود منتخب العراق وبلال محمد قائد منتخب قطر.

العودة إلى مصر

عاد إبراهيم لمواصلة مسيرته الكروية في أندية متنافسة في القسم الثاني الممتاز "ب" والقسم الثالث، مثل زفتى، وطنطا، والضبعة، والزرقا، ومياه البحيرة، والحامول، ودسوق، وسيدي سالم.

وفي النهاية، التحق إبراهيم بصفوف فريق مركز شباس الشهداء أحد الفرق المنافسة في دوري القسم الرابع الذي تنظمه لجنة مسابقات منطقة كفر الشيخ لكرة القدم ولغاية الآن معتظًا بانضمامه لصفوف ذلك الفريق لما بلاقيه من معاملة طيبة بين زملائه وقيادات مركز الشباب.

نجاته من بلع لسانه

كان إبراهيم خلال مشاركته مع فريقه السابق نادي سيدي سالم في دوري القسم الثالث موسم 2022 - 2023 نجا من الموت بأعجوبة بعد سقوطه في كرة مشتركة مع لاعب من الفريق المنافس نادي العاب دمنهور وابتلاعه لسانه، لولا تدخل طبيب الفريق وإنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وجاء ذلك عندما اصطدم مع حارس ألعاب دمنهور في كرة مشتركة خلال استقبال أسست فسقط على الأرض ولم يشعر بشئ نهائيًا سوى بطبيب الفريق الذي كان يتعامل مع حالته وسط تجمع لاعبي فريقي سيدي سالم والعاب دمنهور وقتذاك بعد شعوره وقتها بتوقف التنفس لولا براعة طبيب الفريق والذي نجح في إنقاذه من موت محقق.

طموح التدريب

إبراهيم يعتزم وفق تصريحات خاصة لـ"مصراوي" دخول مجال التدريب، وخلال اتجاهه لذلك حصل على دورة نقابة المهن الرياضية، ورخصة D الافريقية مما يعكس تطلعه لمواصلة مساره الرياضي بشكل مهني وتقديم خبرته للأجيال القادمة في عالم كرة القدم.

وقال في ختام تصريحاته:"الحمد لله حاليًا مازلت في قمة العطاء مع عالم الساحرة المستديرة فعشقي هو كرة القدم ولا التفت لمكانة الفريق الذي ارتدي فانلته سواء في القسم الثاني أو الثالث أو الرابع".