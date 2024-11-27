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أثارت الجدل وزارت مصر.. من هي ماريا ابنة بيب جوارديولا؟ (صور)

06:56 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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لفتت ماريا جوارديولا ابنة المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، الأنظار، خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب دعمها المتواصل لفلسطين.

وفي مايو الماضي، كانت ماريا حديث الصحافة العالمية، حيث ظهرت رفقة والدها بيب جوارديولا، خلال الاحتفال بتتويج مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

التقطت عدسات الكاميرات ماريا خلال الاحتفال وهى تحمل الكوفية الفلسطينية.

وقامت ماريا، بنشر في 29 مايو الماضي، بنشر صورة لخريطة فلسطين ما بين عامي 1917 و 1995، وكتبت: "لا تجعل أي شخص يقنعك أن الأمر بدأ من 7 أكتوبر".

وزارت ماريا جوارديولا مصر ونشرت صورًا من أمام الأهرامات.

ماريا جوارديولا

وتبلغ ماريا جوارديولا من العمر 23 عاماً، وهى الأبنة الكبرى لبيب جوارديولا.

يتابع ماريا 944 ألف متابع عبر حسابها الرسمي، على إنستجرام.

وتعمل ماريا في مجال الأزياء والموضة.

وارتبطت ابنة ماريا في وقت سابق، بنجم توتنهام الإنجليزي السابق ديلي آلي، وهو ما كشفته صحيفة "ذا صن البريطانية" في وقت سابق، عندما قامت بنشر صور تجمعهما معاً.

ولم تستمر علاقة الثنائي طجويلاً، حيث أنهما انفصلا بعد فترة بسيطة من الارتباط، وطبقاً لما كشفته صحيفة "الماركا" الإسبانية، بأن سبب الانفصال يعود إلى خيانة ديلي آلي لها مع عارضة أزياء إنجليزية.

ماريا جوارديولا ابنة جوارديولا بيب جوارديولا مان سيتي
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