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بتختار له لبسه يوم المباريات.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن قصة بيب جوارديولا وزوجته

06:47 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جوارديولا وزوجته
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ولكن عندما لا يكون مشغولاً بكونه رئيسًا لنادي مانشستر سيتي، فإنه يستمتع بحياته مع زوجته كريستينا وأطفالهما.

من هي زوجة بيب جوارديولا؟

بيب جوارديولا متزوج من الصحفية والكاتبة البرازيلية كريستينا سيرا.

تملك عائلتها متجرًا للأزياء يُدعى Serra Claret في برشلونة، وهنا التقت بزوجها عندما كان عمره 18 عامًا فقط.

كان جوارديولا يقوم ببعض عروض الأزياء للمصمم أنطونيو ميرو في متجر سيرا عندما التقى بكريستينا لأول مرة.

يوفر متجر Serra Claret العديد من العلامات التجارية التي ترى بيب يرتديها على خط الملعب مثل Dsquared2 و CP Company و Armani.

في مقابلة أجريت في يناير 2024، كشف مدرب كرة القدم كيف اختار كريستينا ملابسه في يوم المباراة.

وفي حديثه لمجلة Men In Blazers ، قال: "زوجتي هي الأفضل في العالم في العديد من الأشياء، ولكن بشكل خاص في مجال الموضة، وهي تقول لي عادة، لا ترتدي هذا أو ترتدي ذاك، فأتبعها".

على الرغم من أن مدرب مانشستر سيتي التقى بزوجته عندما كان مراهقًا، إلا أنهما انتظرا وقتًا طويلاً للزواج.

تزوج الثنائي في عام 2014 في حفل بإسبانيا.

ابنتهم الكبرى ماريا هي عارضة أزياء لديها أكثر من 850 ألف متابع على إنستغرام .

عاشا الزوجان في البداية بمنزل في برشلونة، ثم انتقلا معًا إلى ألمانيا عندما تولى تدريب بايرن ميونيخ في عام 2013، وبعد ذلك انتقلوا إلى إنجلترا عندما تولى المسؤولية في مانشستر سيتي في عام 2016.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ذا صن" في عام 2019، أن كريستينا عادت إلى إسبانيا لتتولى إدارة شركتها للأزياء.

جوارديولا وزوجته بيب غوارديولا ابنة جوارديولا مان سيتي صورة بيب جوارديولا كريستينا سيرا من هي زوجة جوارديولا
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