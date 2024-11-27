لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب

- -
22:00

بروسيا دورتموند

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

أنيمبــــا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. موقف مؤثر بين عمر خضر ووالده.. ومحمد صلاح قبل مباراة ريال مدريد

01:12 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا من مباراة استاد أبيدجان
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من داخل صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 13 صورة
    مروان حمدي لاعب بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    محمد رضا يهنئ عمار حمدي بعيد ميلاده
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من تدريبات ليفربول قبل مباراة ريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مبتسما
  • عرض 13 صورة
    عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب يهدي الميدالية لوالده
  • عرض 13 صورة
    لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد مع جود بيلينجهام
  • عرض 13 صورة
    سيد معوض يتابع مباراة منتخب مصر للشباب
  • عرض 13 صورة
    عصام الحضري من داخل صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 13 صورة
    رامي صبري مع لاعبي فاركو
  • عرض 13 صورة
    بدر بانون لاعب الأهلي السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا من تدريبات الفريق قبل مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وشارك عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق، متابعيه صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية.

كما نشر لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، صورته مع جود بيلينجهام من تدريبات الفريق اليوم، ونشر بدر بانون لاعب الأهلي الأسبق، صورة لملك المغرب محمد السادس.

وشارك رامي صبري متابعيه صورته مع لاعبي فاركو، فيما نشر مروان حمدي لاعب بيراميدز صورته، ونشر محمود كهربا لاعب الأهلي صورته مع مباراة أمس ضد استاد أبيدجان والتي أحرز فيها هدفين.

وفي موقف مؤثر، نشر عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب، صورته مع والده وهي يمنحه الميدالية التي حصل عليها بعد الفوز على تونس، فيما نشر عمر سيد معوض الذي تعرض للإصابة مؤخرا، صورة من المباراة السابقة وهو يتابعها من منزله.

كهربا عمر خضر صلاح ريال مدريد منتخب مصر للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)