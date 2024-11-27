ستوري نجوم كرة القدم.. موقف مؤثر بين عمر خضر ووالده.. ومحمد صلاح قبل مباراة ريال مدريد

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا من تدريبات الفريق قبل مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وشارك عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق، متابعيه صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية.

كما نشر لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، صورته مع جود بيلينجهام من تدريبات الفريق اليوم، ونشر بدر بانون لاعب الأهلي الأسبق، صورة لملك المغرب محمد السادس.

وشارك رامي صبري متابعيه صورته مع لاعبي فاركو، فيما نشر مروان حمدي لاعب بيراميدز صورته، ونشر محمود كهربا لاعب الأهلي صورته مع مباراة أمس ضد استاد أبيدجان والتي أحرز فيها هدفين.

وفي موقف مؤثر، نشر عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب، صورته مع والده وهي يمنحه الميدالية التي حصل عليها بعد الفوز على تونس، فيما نشر عمر سيد معوض الذي تعرض للإصابة مؤخرا، صورة من المباراة السابقة وهو يتابعها من منزله.