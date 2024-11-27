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مع وردة وحسن شحاتة.. 20 صورة نادرة لمحمود الخطيب

07:01 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الخطيب يستحم
  • عرض 20 صورة
    الخطيب مع الفنانة وردة
  • عرض 20 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 20 صورة
    الخطيب يحتفل بهدف (2)
  • عرض 20 صورة
    الخطيب في إحدى المباريات (2)
  • عرض 20 صورة
    الخطيب مع حكم المباراة
  • عرض 20 صورة
    الخطيب في إحدى المباريات (1)
  • عرض 20 صورة
    محمود الخطيب يقرأ ورقة
  • عرض 20 صورة
    الخصم يحاول إيقاف الخطيب
  • عرض 20 صورة
    محمود الخطيب ينفذ ضربة خلفية مزدوجة
  • عرض 20 صورة
    الخطيب في إحدى المباريات (4)
  • عرض 20 صورة
    محمود الخطيب يلتقط صورة من أمام سيارة
  • عرض 20 صورة
    محمود الخطيب في منزله
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    الخطيب يحتفل بهدف (1)
  • عرض 20 صورة
    الخطيب في إحدى المباريات (5)
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    الخطيب في إحدى المباريات (7)
  • عرض 20 صورة
    الخطيب في إحدى المباريات (6)
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    الخطيب في إحدى المباريات (3)
  • عرض 20 صورة
    الخطيب يحتفل مع حسن شحاتة
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تعرض رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، لوعكة صحية في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما كشفت عنه قناة المارد الأحمر أمس الثلاثاء.

وأوضح الإعلامي أسامة حسني أن الخطيب يعاني من دور برد شديد جدا، حتى أن الأطباء ظنوا أنه يعاني من فيروس كورونا، لكنهم أجروا مسحة والأمور مستقرة الآن.

وقال أسامة إن رئيس الأهلي مناعته ضعيفة ومع دور البرد تعرض لسعال شديد مستمر طوال الوقت، ونصحه الأطباء بالراحة في المنزل خلال الأيام المقبلة.

ونعرض لكم 20 صورة نادرة لمحمود الخطيب أثناء مشاركته مع الأهلي ومنتخب مصر كلاعب، يمكنكم الإطلاع عليها من الصور أعلاه:

محمود الخطيب منزل محمود الخطيب صور نادرة لمحمود الخطيب الخطيب يتعرض لوعكة صحية الأهلي
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