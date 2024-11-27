مع وردة وحسن شحاتة.. 20 صورة نادرة لمحمود الخطيب

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تعرض رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، لوعكة صحية في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما كشفت عنه قناة المارد الأحمر أمس الثلاثاء.

وأوضح الإعلامي أسامة حسني أن الخطيب يعاني من دور برد شديد جدا، حتى أن الأطباء ظنوا أنه يعاني من فيروس كورونا، لكنهم أجروا مسحة والأمور مستقرة الآن.

وقال أسامة إن رئيس الأهلي مناعته ضعيفة ومع دور البرد تعرض لسعال شديد مستمر طوال الوقت، ونصحه الأطباء بالراحة في المنزل خلال الأيام المقبلة.

ونعرض لكم 20 صورة نادرة لمحمود الخطيب أثناء مشاركته مع الأهلي ومنتخب مصر كلاعب، يمكنكم الإطلاع عليها من الصور أعلاه: