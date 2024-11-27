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كتب - محمد القرش:

قاد المدير الفني البرازيلي، روجيرو ميكالي، منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب، بعد عناء وصعوبات لحقت بالفراعنة في بطولة شمال إفريقيا.

وبدأ الفراعنة بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما بالخسارة من المغرب بثنائية مقابل هدف، وشهدت تلك المباراة إصابة نجم الفريق سليم طلب المحترف في صفوف نادي هيرتا برلين الألماني.

وفي المباراة الثانية تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بعد التقدم بهدف حتى الدقيقة 85، مما أدى إلى تراجع فرصهم في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

واسطتاع الفراعنة الفوز على ليبيا في الجولة الثالثة مع تعادل تونس أمام المغرب، ليصبح ميكالي أمام خيار واحد وهو الفوز على نسور قرطاج المنافس المباشر على وصافة البطولة.

وتعرض فارس خالد لاعب منتخب مصر للطرد في الدقيقة 40 من مباراة تونس، ليكمل الفراعنة اللقاء بـ10 لاعبين، ورغم ذلك فاز المنتخب الوطني بصاروخية أحمد خالد كباكا.