خلال 3 أيام.. ميكالي وأحمد الكأس ينصفان كرة القدم المصرية (صور)

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كتب - محمد القرش:

حقق منتخبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما والشباب تحت 20 عاما، إنجازا خلال 3 أيام فقط.

وقاد المدرب المصري، أحمد الكأس، منتخب مصر للناشئين إلى الفوز ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد غياب 13 عاما.

واختتم منتخب مصر تحت 17 عاما مباريات في بطولة شمال إفريقيا بالفوز على ليبيا بسباعية مقابل هدف يوم الاحد الماضي.

وشهد اليوم الثلاثاء، إنجازا جديدا بقيادة المدير الفني البرازيلي، روجيرو ميكالي، عندما فاز على تونس وتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025.

واحتل شباب الفراعنة المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا برصيد 7 نقاط، خلق المتصدر المغرب "10 نقاط".

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