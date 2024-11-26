لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

- -
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

هل يعيد البرازيلي ميكالي إنجاز أحمد الكأس مع منتخب مصر؟

06:00 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكأس
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين يحصد بطولة شمال
  • عرض 15 صورة
    ميكالي
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (1)
  • عرض 15 صورة
    أحمد الكأس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين (3)
  • عرض 15 صورة
    استعدادات منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (3)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (5)
  • عرض 15 صورة
    ميكالي
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد المغرب (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (2)
  • عرض 15 صورة
    أحمد الكأس يقبل بطولة شمال إفريقيا
  • عرض 15 صورة
    رسالة من ميكالي قبل مواجهة المغرب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حقق المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، أحمد الكأس، إنجازا غائبا منذ 13 عاما، بعد الفوز ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وبالنظر إلى قصة مشوار منتخب الناشئين في بطولة شمال إفريقيا، نجدها ملهمة، حيث بدأت بخسارة قاسية أمام المغرب بخماسية مقابل هدف.

وأدت تلك الخسارة القاسية إلى دفعة قوية للاعبي الفراعنة والفوز بباقي مواجهات البطولة، والانتصار على الجزائر وتونس وليبيا.

ومن جانبه، يحتاج منتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني البرازيلي، روجيرو ميكالي، للفوز على تونس من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025

وبدأ شباب الفراعنة البطولة بالخسارة أمام المغرب، والتعادل مع الجزائر، والفوز على ليبيا.

ترتيب بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

1. المغرب (10 نقاط) - 4 مباريات

2. تونس (6 نقاط) - 3 مباريات

3. مصر (4 نقاط) - 3 مباريات

4. الجزائر (نقطتان) - 3 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - 3 مباريات

اقرأ أيضًا:

لقاء مصيري.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس والقنوات الناقلة

"46 ألف مُعزي".. صفحة أبو تريكة تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة هذا الشخص

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر للشباب أحمد الكأس ميكالي بطولة شمال إفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كان بيكلمها قبل كل ماتش.. 10 صور وأبرز المعلومات عن قصة محمد زيدان وزوجته الدنماركية

إعلان

إعلان