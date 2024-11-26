هل يعيد البرازيلي ميكالي إنجاز أحمد الكأس مع منتخب مصر؟

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كتب - محمد القرش:

حقق المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، أحمد الكأس، إنجازا غائبا منذ 13 عاما، بعد الفوز ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وبالنظر إلى قصة مشوار منتخب الناشئين في بطولة شمال إفريقيا، نجدها ملهمة، حيث بدأت بخسارة قاسية أمام المغرب بخماسية مقابل هدف.

وأدت تلك الخسارة القاسية إلى دفعة قوية للاعبي الفراعنة والفوز بباقي مواجهات البطولة، والانتصار على الجزائر وتونس وليبيا.

ومن جانبه، يحتاج منتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني البرازيلي، روجيرو ميكالي، للفوز على تونس من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025

وبدأ شباب الفراعنة البطولة بالخسارة أمام المغرب، والتعادل مع الجزائر، والفوز على ليبيا.

ترتيب بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

1. المغرب (10 نقاط) - 4 مباريات

2. تونس (6 نقاط) - 3 مباريات

3. مصر (4 نقاط) - 3 مباريات

4. الجزائر (نقطتان) - 3 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - 3 مباريات

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