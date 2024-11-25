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تزوج من سيدة تدعى سمية في يونيو 2002، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل مباشر عام 2003.

ويعيش تريكة رفقة زوجته وأبنائه الـ5 ، وهم؛ التوأم سيف وأحمد، رقية، مودة وسدرة، في قطر، حيث يعمل حالياً محلل في قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

ويحرص دائما محمد أبو تريكة، على قضاء وقت فراغه رفقة عائلته.

ونشر صورًا رفقة أبنائه في عدد من رحلات الصيد.

كما ظهر محمد أبو تريكة رفقة أبنائه في أكثر من مناسبة رياضية، حيث شارك رفقة أبنائه أمام زين الدين زيدان وأبنائه في إحدى الدورات الرمضانية بالكويت.

ويطمح أبو تريكة أن يكمل نجله أحمد مسيرته الكبيرة في كرة القدم، حيث يلعب أحمد نجل أبو تريكة البالغ من العمر 21 عاماً في صفوف المرخية القطري، الذي انتقل له في سبتمبر 2023، قادماً من العربي القطري.

وبخلاف مشاركة تريكة رفقة أبنائه ممارسة الرياضة ورحلات الصيد، إلا أنه يحرص دائماً على قرأة القرآن رفقة أبنائه.