"صديق الأمس منافس اليوم".. 4 لاعبين تزاملوا قبل أن يصبحوا منافسين

كتب- مصطفى الجريتلي:

تزوج لاعب كرة القدم المصري محمد زيدان من دنماركية تدعى شتينا وذلك أثناء فترة وجوده في نادي بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

نسب زيدان الفضل لـ شتينا في تألقه في الدوري الألماني، ووفقا لصحيفة بيلد الألماني عام2010، كان زيدان سعيدًا معها وقويًا بوجودها، إذ كان يتواصل معها قبل دخوله ومشاركته في المباريات.

أنجب زيدان من الدنماركية طفلين، ورغم انفصالهما، لا يزال محافظا على العلاقة بينهما بشكل ودي.

في ديسمبر عام 2022، تفاجيْ المتابعين بحذف الثنائي كافة الصور التي تجمعهما ببعض، بالإضافة إلى إلغاء متابعة بعضهم البعض.

قال زيدان في تصريحات عبر بودكاست "ABtalks:"لقد تزوجت امرأة أجنبية في البداية، واستمر الزواج فترة طويلة، ثم تزوجت مصرية، لكن لم يكن هناك نصيب في المرتين".