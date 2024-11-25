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"أكبر قلعة".. تعليق طريف من الحساب الرسمي لفاركو بعد إنتهاء الجولة الثالثة

05:31 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    فاركو وإنبي
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كتب - يوسف محمد:

واصل الحساب الرسمي لفريق فاركو السكندري، على الفيس بوك تعليقاته الكوميدية، بعد الفوز على حساب إنبي، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لفريق فاركو، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لجدول ترتيب الفرق طبقاً لنتائج الجولة الثالثة فقط، وعلق عليها: "أكبر قلعة رياضية في الجولة الثالثة من دوري نايل".

وكان فاركو، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الحساب الرسمي لإنبي، كان قد كتب عقب نهاية مباراة الفريق أمام إنبي، معلقاً: "تمت السيطرة على التسريب بنجاح".

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الدوري المصري فريق فاركو الحساب الرسمي لفاركو فوز فاركو على إنبي
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