لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

- -
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

- -
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"صديق الأمس منافس اليوم".. 4 لاعبين تزاملوا قبل أن يصبحوا منافسين

06:30 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بيدرو بورو ونونيز في سبورتينج لشبونة
  • عرض 8 صورة
    سولانكي ضد آكي
  • عرض 8 صورة
    ناثان آكي وسولانكي في بورنموث
  • عرض 8 صورة
    سون ضد كايل ووكر
  • عرض 8 صورة
    نونيز ضد بيدرو بورو
  • عرض 8 صورة
    فينر وكوفاسيتش في تشيلسي
  • عرض 8 صورة
    فيرنر ضد كوفاسيتش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

لعبة كرة القدم مليئة بالقصص والروايات للأصحاب الذين سبق أن تزاملوا وأصبحوا منافسين في دوري واحد الآن.

وواحد من تلك الثنائيات هما، سون هيونج مين وكايل ووكر، الذي لعبا لفريق توتنهام في الفترة من 2016 حتى 2018، قبل أن ينتقل الأخير إلى مانشستر سيتي.

دومينيك سولانكي وناثان آكي ثنائي آخر رفعا شعار "صديق الأمس، منافس اليوم"، عندما لعبا لفريق بورنموث في موسم 2019/20، قبل أن يرحل الهولندي إلى مانشستر سيتي، والإنجليزي إلى توتنهام.

ومن خلال الصور الموضوعة أعلاه، يمكنكم الإطلاع على 4 لاعبين تزاملوا قبل أن يتنافسوا في دوري واحد:

سون ووكر مانشستر سيتي توتنهام سولانكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. نيمار وزوجته.. سيارة أفشة

إعلان

إعلان