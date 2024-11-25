كتب - محمد القرش:

لعبة كرة القدم مليئة بالقصص والروايات للأصحاب الذين سبق أن تزاملوا وأصبحوا منافسين في دوري واحد الآن.

وواحد من تلك الثنائيات هما، سون هيونج مين وكايل ووكر، الذي لعبا لفريق توتنهام في الفترة من 2016 حتى 2018، قبل أن ينتقل الأخير إلى مانشستر سيتي.

دومينيك سولانكي وناثان آكي ثنائي آخر رفعا شعار "صديق الأمس، منافس اليوم"، عندما لعبا لفريق بورنموث في موسم 2019/20، قبل أن يرحل الهولندي إلى مانشستر سيتي، والإنجليزي إلى توتنهام.

ومن خلال الصور الموضوعة أعلاه، يمكنكم الإطلاع على 4 لاعبين تزاملوا قبل أن يتنافسوا في دوري واحد: