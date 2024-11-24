"هرم مصر".. إبراهيم عيسى يعلق على تألق صلاح مع ليفربول
كتب - محمد القرش:
علق الإعلامي إبراهيم عيسى على تألق محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر إبراهيم عيسى على منصة "إكس" صورة لصلاح، وعلق عليها: "هرم مصري يلعب كرة قدم".
وقاد صلاح ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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