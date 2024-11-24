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"أحدهم بسبب ابنته وآخر أثار الجدل".. 20 صور لأبرز احتفالات محمد صلاح بأهدافه

08:13 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    احتفال القوس والسهم
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    احتفال اليوجا
  • عرض 20 صورة
    احتفال القوس والسهم
  • عرض 20 صورة
    احتفال صلاح
  • عرض 20 صورة
    يحتفل مع مكة
  • عرض 20 صورة
    احتفال القوس والسهم
  • عرض 20 صورة
    احتفال التاج مع أرنولد
  • عرض 20 صورة
    احتفال اليوجا
  • عرض 20 صورة
    احتفال بالسجود
  • عرض 20 صورة
    احتفال مع الجمهور
  • عرض 20 صورة
    احتفال مع الجمهور
  • عرض 20 صورة
    احتفال التاج مع أرنولد
  • عرض 20 صورة
    احتفال مع الجمهور
  • عرض 20 صورة
    احتفال اليوجا
  • عرض 20 صورة
    احتفال مع الجمهور
  • عرض 20 صورة
    احتفال اليوجا
  • عرض 20 صورة
    احتفال اليوجا
  • عرض 20 صورة
    احتفال على طريقة ابنته مكة
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
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احتفل النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم بهدفيه في مرمى ساوثهامبتون بخلع قميصه، والتوجه إلى جماهير الريدز.

اعتاد صلاح على الاحتفال بأشكال مختلفة ومميزة بعد إحراز أهدافه الحاسمة في مباريات الليفر، نرصد هنا أبرزها، خاصة أن أحدهم أثار الجدل بانتمائه إلى نادي الزمالك، ويمكنك الإطلاع على صور الاحتفال في الألبوم بالأعلى:

احتفال مستوحى من ابنته مكة

في 1 يونيو 2019، سجل الدولي المصري هدفًا لصالح نادي ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، ثم ضاعف ديفوك أوريجي النتيجة في وقت متأخر ليضمن للنادي لقبه السادس في كأس أوروبا بفوزه 2-0.

وبعد أن احتفل معه زملاؤه في الفريق، نظر صلاح إلى إحدى الكاميرات العديدة في ملعب واندا متروبوليتانو ليحتفل بطريقته الخاصة، حيث قام حرك أصابعه أمام وجهه قبل أن يضع واحدًا على كل جانب من أنفه بينما أخرج لسانه.

وعندما سألته إحدى الفتيات عن احتفاله المفضل، التفت صلاح إلى مكة وسألها: "هل تعرفين كيف احتفلنا في النهائي؟ عندما سجلت الهدف؟"، وردت الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات بتقليد احتفال صلاح بشكل مثالي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما وقتها: "ستجد هذا في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أخبرت مكة قبل المباراة أن أقوم بهذه الإشارة إذا سجلت هدفا، ولهذا السبب فعلت ذلك".

احتفال اليوجا

احتفل محمد صلاح بتسجيل بعض أهدافه من خلال الوقوف على ساق واحدة مع وضع يديه معًا في وضعية يوغا تسمى Vrikshasana أو وضعية الشجرة.

يقال أن هذه الوضعية تساعد على تقوية عضلات الساق والأوتار والأربطة، فضلاً عن المساعدة في تخفيف مشاكل مثل التوتر والاكتئاب.

احتفال صلاح بـ القوس والسهم

تحدث مصدر لمصراوي في وقت سابق، عن سر احتفال النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح الجديد خلال مواجهة إيبسويتش تاون بالجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2024/2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاحتفال ليس له علاقة بالزمالك أو بدعم اللاعب أحمد أبو الفتوح كما أُشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صلاح قد احتفل بطريقة تُشبه شعار نادي الزمالك مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يربطون بين الاحتفال الجديد والقلعة البيضاء.

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