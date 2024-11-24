ملف رياضة مصراوي.. خسارة مانشستر سيتي والزمالك.. منتخب مصر يفوز ببطولة شمال إفريقيا للناشئين

4 مواقف إنسانية من مصطفى شوبير مع حراس منافسي الأهلي

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها منتخب مصر يفوز ببطولة شمال إفريقيا للناشئين، وخسارة مانشستر سيتي للمرة الخامسة على التوالي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت:

سباعية منتخب مصر في ليبيا تؤمن التأهل إلى أمم إفريقيا للناشئين (فيديوهات)

انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ضد ليبيا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حالة واحدة للتأهل.. ما موقف منتخب مصر للشباب بعد فوز تونس على الجزائر؟

فاز منتخب تونس على نظيره الجزائري بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة شمال إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سقوط السيتي وفوز أرسنال.. ماذا حدث في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي؟

انتهت جميع مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مسؤول في بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن صلح الشحات والشيبي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، مصير الإجراءات القانونية، بشأن حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد الصلح بينهما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ظن أنني في الحريق و 3 عمليات".. شقيق محمد طارق يكشف مستجدات حالته الصحية

كشف أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك، مستجدات الحالة الصحية للأخير، بعد تعرضه للإصابة، في حريق نشب في منزله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"من توت عنخ آمون لـ مسار".. رحلة نادي امتلكه نجم الأهلي الحالي

أصبح اسم "مسار" لامعا في كرة القدم المصرية، بعد إنجاز فريق السيدات بالنادي في المشاركة الأولى لهن بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، كذلك صعود فريق الرجال من القسم الثالث إلى الثاني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس والقنوات الناقلة

ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره التونسي في الجولة الرابعة من مواجهات تصفيات بطولة شمال إفريقيا للشباب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الأولى في الموسم".. الزمالك يتلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي بالدوري المصري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل من نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد فشل هالاند وبالمر.. هل ينجح صلاح في إسعاد 3 مليون مدرب فانتازي دوري إنجليزي؟

اختار أكثر من 8 مليون مدرب فانتازي دوري إنجليزي الثلاثي، هالاند ومحمد صلاح وكولر بالمر، كـ "قائد" لفريقهم في الجولة 12 من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"كنت بقفز في الترعة لأغسل ملابسي".. 10 صور ترصد بدايات عصام الحضري في الملاعب

حكى عصام الحضري أثناء ظهوره في برنامج اللعيب المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر، عن بدايات مشواره ومسيرته في كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا