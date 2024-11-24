إحداهم صُنعت خصيصا له.. 10 صور ترصد سيارات كريستيانو رونالدو النادرة جدا

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كتب - محمد القرش:

يمتلك نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو مجموعة رائعة من السيارات الفاخرة، وكثيرًا ما يسأل المشجعون عن مجموعة السيارات التي يمتلكها رونالدو، راغبين في معرفة كيفية إنفاق النجم الرياضي لأمواله.

وإذا كنت تحب السيارات أو ترغب في إلقاء نظرة على حياة أفضل لاعبي كرة القدم، فنقدم لكم سلسلة حلقات "ممتلكات نجوم كرة القدم"، ونعرض لكم سيارات كريستيانو رونالدو الفاخرة.

1. بوجاتي شينتوديتشي - 9.9 مليون دولار

تتصدر هذه السيارة قائمة ممتلكات رونالدو، ولا يوجد منها سوى عشر سيارات فقط حول العالم، مما يجعلها نادرة للغاية.

2. بوجاتي شيرون - 2.15 مليون دولار

سيارة بوجاتي أخرى في معرض رونالدو الفاخر، وهذه السيارة معروفة بسرعتها وقوتها، حيث تأتي بمحرك رباعي تيربو W16 بسعة 8.0 لتر يولد قوة 1500 حصان أو 1600 حصان إلى جانب 1600 نيوتن متر من عزم الدوران.

3. ماكلارين سينا ​​- 1 مليون دولار

تحمل هذه السيارة اسم سائق سباق السيارات الشهير أيرتون سينا، وتتمتع بمكانة خاصة في قلب رونالدو، فهي ترمز إلى أسطورة سباق السيارات وتوضح احترام رونالدو لتاريخ الرياضة.

4. فيراري 599 جي تي أو - 385 ألف دولار

تُعد هذه السيارة واحدة من أسرع سيارات فيراري المسموح بسيرها على الطرق، حيث تستطيع سيارة 599 GTO الانتقال من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط، وتم تصنيع منها 599 سيارة فقط.

5. فيراري F430 سيارة - 300 ألف دولار

تشتهر هذه السيارة بسهولة قيادتها ومظهرها الأنيق، حيث تثبت هذه السيارات من طراز فيراري أن رونالدو يتمتع بذوق رائع في السيارات الرياضية.

6. رولز رويس فانتوم – 400 ألف دولار

تبدو هذه السيارة وكأنها غرفة معيشة متحركة، وصُممت سيارة فانتوم لرونالدو خصيصًا له، حيث تتميز بمقاعد جلدية ناعمة ومساحة كبيرة بالداخل.

7. رولز رويس كولينان – 900 ألف دولار

تعد كولينان أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من إنتاج رولز رويس، وسرعان ما حصل رونالدو على واحدة منها، فهي تجمع بين الفخامة والعملية، وتستطيع هذه السيارة التعامل مع الطرق الصعبة ولكنها تبدو فاخرة من الداخل.

8. لامبورجيني أفينتادور LP 700-4 سيارة - 318000 دولار

تُعد هذه السيارة من بين مقتنيات رونالدو التي تجذب الأنظار، فقد اشتراها في عيد ميلاده السابع والعشرين، ليهدي نفسه هدية خاصة، وتستطيع سيارة أفينتادور التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط.

9. بورش 911 توربو إس - 130 ألف دولار

اختار رونالدو هذه السيارة من بورش لمزيجها بين السرعة والأناقة، حيث تظهر مثل سيارات السباقات لكنها سهلة القيادة، وتتمتع السيارة بالقدرة على الوصول إلى سرعات عالية.

10. فيراري مونزا SP1 سيارة - 1.8 مليون دولار

هذه السيارة واحدة من أندر ما وجده رونالدو، لم تصنع فيراري سوى عدد قليل منها، مما يجعل الحصول عليها صعبًا للغاية.

ولا تحتوي سيارة Monza SP1 على سقف أو زجاج أمامي، مما يمنحها مظهرًا فريدًا، وقيادتها في الشارع تشبه قيادة سيارة سباق.

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