لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

مصر

6 1
18:00

ليبيا

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 1
19:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"كنت بقفز في الترعة لأغسل ملابسي".. 10 صور ترصد بدايات عصام الحضري في الملاعب

06:57 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري في بداياته
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري 1
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري وأصدقائه
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق
  • عرض 10 صورة
    صورة أشريفية لعصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضرى فى دمياط
  • عرض 10 صورة
    عام الحضري وأصدقائه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حكى عصام الحضري أثناء ظهوره في برنامج اللعيب المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر، عن بدايات مشواره ومسيرته في كرة القدم.

قال عصام الحضري: "أنا تربيت في كفر بطيخ ولعبت في الشوارع وفي مركز شباب كفر بطيخ، زي أي شاب عنده طموح، زي ما كان عنده طموح لما رحت النادي الأهلي".

وأضاف: "أخدت الطريق من كفر بطيخ الأول، بعد كده وصلت دمياط، كنت بجري من كفر بطيخ لدمياط 7 كيلو لإني مكانش معايا فلوس فكنت بروح أتمرن وأرجع لدمياط بالليل، استمريت في الوضع ده 3 سنين، اشتراني مركز شباب استاد دمياط بـ 3 جنيه".

وتابع: "مكنتش حارس أساسي في الأول، قالولي انت خامة حلوة هتتعب هتبقى الأساسي، تعبت واشتغلت وبقيت الأساسي، وصعدت مع دمياط للممتاز، وبدأ الناس تسمع عندي وشافوني سمعوا إن في حارس مرمى كويس، فانضميت إلى منتخب مصر، ولعبت ماتش مع دمياط ضد بورفؤاد، وطلبوني بعده لمنتخب مصر".

وفي لقاء صحفي قال الحضري، إن والده انفعل عليه وغضب منه بسبب مشاركته في مباراة بدورة رمضانية، مضيفا: "وعشان مرجعيش هدومي متسخة كنت بقفز في الترعة وأدخل بيتنا من الشباك وأنضف هدومي وأنشفها وألبسها تاني يوم".

بدايات عصام الحضري عصام الحضري قبل الشهرة مسيرة عصام الحضري كفر بطيخ الأهلي منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان