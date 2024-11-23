حكى عصام الحضري أثناء ظهوره في برنامج اللعيب المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر، عن بدايات مشواره ومسيرته في كرة القدم.

قال عصام الحضري: "أنا تربيت في كفر بطيخ ولعبت في الشوارع وفي مركز شباب كفر بطيخ، زي أي شاب عنده طموح، زي ما كان عنده طموح لما رحت النادي الأهلي".

وأضاف: "أخدت الطريق من كفر بطيخ الأول، بعد كده وصلت دمياط، كنت بجري من كفر بطيخ لدمياط 7 كيلو لإني مكانش معايا فلوس فكنت بروح أتمرن وأرجع لدمياط بالليل، استمريت في الوضع ده 3 سنين، اشتراني مركز شباب استاد دمياط بـ 3 جنيه".

وتابع: "مكنتش حارس أساسي في الأول، قالولي انت خامة حلوة هتتعب هتبقى الأساسي، تعبت واشتغلت وبقيت الأساسي، وصعدت مع دمياط للممتاز، وبدأ الناس تسمع عندي وشافوني سمعوا إن في حارس مرمى كويس، فانضميت إلى منتخب مصر، ولعبت ماتش مع دمياط ضد بورفؤاد، وطلبوني بعده لمنتخب مصر".

وفي لقاء صحفي قال الحضري، إن والده انفعل عليه وغضب منه بسبب مشاركته في مباراة بدورة رمضانية، مضيفا: "وعشان مرجعيش هدومي متسخة كنت بقفز في الترعة وأدخل بيتنا من الشباك وأنضف هدومي وأنشفها وألبسها تاني يوم".