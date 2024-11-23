كتب - يوسف محمد:

اعتادت جماهير الكرة المصرية، على اللقطات الإنسانية والتي تقدم نموذج في الروح الرياضية، التي يقوم بها حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مصطفى شوبير، من خلال دعمه الدائم للكثير من حراس المرمى في مختلف الأندية.

وظهر مصطفى شوبير أمس الجمعة، قبل بداية مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، بالدوري المصري، وهو يعانق حارس مرمى الاتحاد المهدي سليمان، لينهي بذلك كل الشائعات، التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول غضب المهدي سليمان، بسبب مشاركة شوبير أساسي رفقة منتخب مصر، في مباراة بوتسوانا الأخيرة.

وتواصلت لقطات شوبير المميز، عقب نهاية المباراة أيضاً، على الرغم من تعادل المارد الأحمر، إلا أنه حرص على تهنئة زميله بالمنتخب وحارس الاتحاد السكندري المهدي سليمان بسبب أدائه المميز في اللقاء وحصوله على جائزة رجل المباراة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يقوم فيها حارس الأهلي الشاب بمثل هذه اللقطات التي تقدم نموذجاً، مميزاً في الروح الرياضية، حيث عقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام منتخب موريتانيا، التي أقيمت في أكتوبر الماضي وانتهت لصالح الفراعنة بهدف دون مقابل، حرص شوبير على النزول إلى أرض الملعب لمواساة حارس منتخب موريتانيا، على الرغم من تواجد مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء.

وتكرر الموقف من قبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2023-2024، بعدما شوبير ذهب إلى أمان الله مميش حارس الترجي عقب نهاية المباراة، وقام بمواساته وتقديم مزيد من الدعم النفسي له بعد الهزيمة وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

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