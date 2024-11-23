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بينهم نجل روني وإبراهيموفيتش.. 7 صور ترصد أبناء يخلفون آباءهم الأساطير في الملاعب

07:00 ص السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ماك أليستر ونجله
  • عرض 7 صورة
    بيلينجهام ونجليه
  • عرض 7 صورة
    رونالدو ونجله
  • عرض 7 صورة
    روني ونجله
  • عرض 7 صورة
    إبراهيموفتش ونجله
  • عرض 7 صورة
    أندري شيفتشينكو
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كتب - محمد القرش:

خلافة الأبن لأبيه في كرة القدم أصبح أمر شائع خلال السنوات الأخيرة في عالم الساحرة المستديرة.

وشاهدنا جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند السابق وريال مدريد الحالي يحيى مسيرة والده "مارك بيلينجهام"، بل واستطاع أن يفوق مستوى والده الذي لعب لأندية مغمورة.

وتابع جونيور نجل كريستيانو رونالدو ملاحقة والده في أي نادي يذهب إليه، بداية من ريال مدريد مرورا بيوفنتوس حتى النصر السعودي.

ولا يعرف الكثير أن المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، لديه ابن يلعب مع نادي إي سي ميلان الإيطالي تحت 17 عاما، لكن يلعب كجناح أيسر.

وللإطلاع على 7 أبناء يخلفون آباءهم الأساطير في الملاعب، تابع الصور أعلاه:

رونالدو روني إبراهيموفيتش بيلينجهام ريال مدريد
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