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"يا عمري".. 20 صورة رومانسية لـ حسام عاشور وزوجته

11:44 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته وأولاده
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته وأولاده
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته وأولاده
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته وأولاده
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور ونجله
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كتب- نهى خورشيد:

اعتاد حسام عاشور لاعب الأهلي السابق على الظهور الهاديء مع زوجته وعائلته، حيث لم يظهروا في لقاءات إعلامية رفقته طوال مسيرته تقريبًا.

انتهت مسيرة حسام عاشور مع النادي الأهلي بشكل درامي، إذ مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب تجديد عقد عاشور بناء على رغبة المدير الفني فايلر وقتها، وعُرض عليه عدة عروض من الأهلي خاصة أنه أحد أهم لاعبي الأهلي وقادة الفريق لسنوات عديدة.

اكتفى حسام عاشور بنشر صورًا رفقة زوجته وأولاده الـ3 في عدد من المناسبات الاجتماعية؛ أعياد الميلاد، المناسبات الرياضية وحفلات توزيع الجوائز و الفسح والأعياد، مع توجيه رسائل رومانسية إلى زوجته في أعياد زواجهما: "ربنا يخليكي ليا ياعمري"، كما نشر صورا مع ابنته في عيد ميلادها وعلق: "كل سنة وانتي طيبه يا حبيبة قلبي وأشوفك أحسن الناس".

يذكر أن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، قال في تصريحات إعلامية، إن باب النادي الأهلي مفتوح دائمًا لحسام عاشور خاصة أنه من رموز القلعة الحمراء والمتوجين بالعديد من البطولات.

وتوج حسام عاشور مع النادي 12 بطولة دوري مصري ممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 سوبر محلي، و3كأس مصر، وشارك في 511 مباراة مع الأهلي.

واعتزل حسام عاشور كرة القدم 2022 بعد مشوا غير ناجح مع نادي الاتحاد السكندري إثر رحيله من الأهلي.

زوجة حسام عاشور حسام عاشور وزوجته واولاده عدد بطولات حسام عاشور الأهلي اعتزال حسام عاشور
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