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شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد صورًا من زيارتهما لمطعم الشيف بوراك الجديد.

وظهر محمد عواد رفقة شيف في مطعم بوراك ممسكا بطبق من الأرز ويمارس بعض الحركات الطريفة.

يذكر أن نادي الزمالك يواجه نادي المصري غدًا في مباراة بالدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة