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محمد عواد وزوجته في مطعم الشيف بوراك الجديد (صور)

10:43 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد عواد في مطعم الشيف بوراك الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمد عواد في مطعم الشيف بوراك الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمد عواد في مطعم الشيف بوراك الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمد عواد وزوجته في مطعم الشيف بوراك الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمد عواد في مطعم الشيف بوراك الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمد عواد في مطعم الشيف بوراك الجديد
  • عرض 10 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد عواد
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شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد صورًا من زيارتهما لمطعم الشيف بوراك الجديد.

وظهر محمد عواد رفقة شيف في مطعم بوراك ممسكا بطبق من الأرز ويمارس بعض الحركات الطريفة.

يذكر أن نادي الزمالك يواجه نادي المصري غدًا في مباراة بالدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

محمد عواد وزوجته حنين خالد مطعم الشيف بوراك الجديد مباراة الزمالك القادمة موعد مباراة الزمالك والمصري محمد عواد حارس مرمى الزمالك
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