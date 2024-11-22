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حسام عاشور ينشر صورًا رومانسية رفقة زوجته ويعلق

10:23 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 3 صورة
    حسام عاشور وزوجته
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كتب- نهى خورشيد:

شارك حسام عاشور لاعب الأهلي والاتحاد السكندري السابق، صورا رفقة زوجته وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسام عاشور على الصور برمز قلوب حمراء.

يذكر أن خالد مرتجى قال إن باب النادي الأهلي مفتوح دائما لحسام عاشور باعتباره أحد رموز القلعة الحمراء وحقق معه العديد من البطولات الكبرى، وطالما اعتذر عن الخطأ انتهى الأمر.

اعتزل حسام عاشور في عام 2020 بعد مسيرة طويلة.

وكان قد شاب علاقته بالنادي الأهلي بعض الخلاف خاصة بعد رفض التجديد له وفقا لرؤية المدير الفني السويسري وقتها، فايلر.

وحقق حسام عاشور مع النادي 12 بطولة دوري مصري ممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 سوبر محلي، و3كأس مصر، وشارك في 511 مباراة مع الأهلي.

حسام عاشور وزوجته الأهلي الاتحاد السكندري عدد بطولات حسام عاشور
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