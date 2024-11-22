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المرتبات بالدولار.. أغلى 15 رياضة في العالم 2024

09:49 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    المصارعة
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    السلة
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    ألعاب القوى
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    كرة القدم الأمريكية
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    الهوكي
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    الملاكمة الاحترافية Read more: https://www.legit.ng/sports/1607761-which-highest-paid-professional-s
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    قيادة سيارات ناسكار
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    لعبة الكريكيت
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    سباقات الفورمولا 1/الجائزة الكبرى
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يكسب الرياضيون المحترفون مبالغ كبيرة من رواتبهم من ممارسة الرياضات المختلفة. فهم يحصلون على رواتب ومكافآت. وتدفع الرياضة الأعلى أجراً في العالم لأفضل الرياضيين ملايين الدولارات سنوياً.

ونستعرض هنا أغلى 15 رياضة في العالم2024 وفقا لموقع le git الإنجليزي:

كرة السلة - متوسط ​​الراتب 8.5 مليون دولار سنويًا

البيسبول - متوسط ​​الراتب 4.9 مليون دولار سنويًا

سباقات الفورمولا 1/الجائزة الكبرى - متوسط ​​الراتب 4 ملايين دولار سنويًا

كرة القدم - متوسط ​​الراتب 3.9 مليون دولار سنويًا

هوكي الجليد - متوسط ​​الراتب 3.5 مليون دولار سنويًا

كرة القدم الأمريكية - متوسط ​​الراتب 2.7 مليون دولار سنويًا

لعبة الكريكيت - متوسط ​​الراتب 2 مليون دولار سنويًا

الجولف - متوسط ​​الراتب 1.4 مليون دولار سنويًا

UFC القتال (المصارعة) - متوسط ​​الراتب 150.249 دولارًا سنويًا

قيادة سيارات ناسكار - متوسط ​​الراتب 112000 دولار سنويًا

التنس - متوسط ​​الراتب 75000 دولار سنويًا

الهوكي - متوسط ​​الراتب 66,101 دولار سنويًا

ألعاب القوى - متوسط ​​الراتب 65734 دولارًا سنويًا

الملاكمة الاحترافية - متوسط ​​الراتب 51370 دولارًا سنويًا

ركوب الدراجات - متوسط ​​الراتب 50000 دولار سنويًا

أغلى رياضة في العالم 2024 لعبة الكريكيت قيادة سيارات ناسكار كرة السلة ترتيب الرياضات في العالم رياضة الأغنياء
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