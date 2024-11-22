قابلها في محطة أتوبيس وحفل زفاف 12 ساعة.. قصة إيمليانو مارتينيز وزوجته

تصدر بيج رامي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انتهاء دعوى الخلع من زوجته الثانية، مي السنهوري.

انتهى الدعوى بحكم من محكمة أسرة المنتزه في الاسكندرية بتطليق زوجته الثانية بطلقة بائنة للخلع وألزمت بيج رامي بالمصاريف.

ولد بيج رامي عام 1985 في جزيرة البرلس بكفر الشيخ، وبدأ اهتمامه بكمال الاجسام وتدرب في إحدى صالات الألعاب الرياضية ببلطيم.

هنا نرصد حكاية بيج رامي قبل الشهرة..

سافر بيج رامي أو رامي السبيعي إلى الكوبت للعمل في مهنة الصيد بجانب تدربه في صالات الجيم لتحقيق حلمه في المشاركة ببطولات كمال الأجسام.

عام 2010 شارك في مستر أوليمبيا للهواة وحقق المركز الأول.

وفي عام 2013 حقق بطولة نيويورك لكمال الأجسام وصنف ضمن أفضل 10 لاعبين بعدما حقق المركز الـ 8 في بطولة مستر أوليمبيا لكمال الأجسام.

وحقق بيج رامي بطولة كمال الأجسام، مستر أوليمبيا مرتين على التوالي 2020، 2021.