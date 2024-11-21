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"على الشاطئ".. 20 صورة رومانسية لأجمل لحظات كريستيانو رونالدو وجورجينا

10:50 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا في السعودية (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا 2 (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا ورونالدو
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تحيي جمهورها في البندقية
  • عرض 25 صورة
    جورجينا وكريستيانو رونالدو
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 25 صورة
    جورجينا طواف
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا في أحدث ظهور من أسبوع الموضة في باريس
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 25 صورة
    جورجينا وصديقها كريستيانو رونالدو
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    الأرجنتينية جورجينا (1)
  • عرض 25 صورة
    الأرجنتينية جورجينا رودريجيز (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا من السعودية (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز 3 (1)
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يعيش الثنائي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال والنصر السعودي وصديقته جورجينا، واحدة من أجمل وأفضل قصص الحب، في ملاعب كرة القدم ويعيشها أي من نجوم المستطيل الأخضر.

وتشبه قصة حب النجم البرتغالي وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، قصص الأفلام الرومانسية، خاصة وأن النجم البرتغالي تعرف على جورجينا، عام 2016 في معرض "جوتشي" بإسبانيا، الذي كانت تعمل به.

ودائماً ما تظهر عارضة الأزياء الأرجنتينية، رفقة النجم البرتغالي في مختلف الاحتفالات، سواء كانت الاحتفالات الرياضية أو الاحتفالات الخاصة، ومنها ظهورها رفقة رونالدو، خلال تكريمه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وحرص رونالدو بشكل مستمر، على قضاء عطلته رفقة جورجينا وأبنائه، وهو ما يظهر من خلال قيام الثنائي، بنشر العديد من الصور عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي دائماً ما يظهران بشكل رومانسي معاً.

ولعب الأسطورة البرتغالية دوراً كبيراً ومؤثراً، في تغيير حياة رودريجيز، بعدما أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات، في ظل ظهورها الدائم رفقة رونالدو، بالإضافة إلى أنها أصبحت واحدة من أهم عارضات الأزياء في العالم.

وعلى الرغم من حب رونالدو الشديد لجورجينا، إلا أنهم لم يتزوجوا حتى الآن، ولكن بينهما طفلتين وهما ألانا مارتينا والتي ولدت في 12 نوفمبر 2017، وبيلا التي فقدت توأمها في أكتوبر 2021.

كريستيانو رونالدو وجورجينا جورجينا رودريغيز على البحر صور جورجينا مع رونالدو كريستيانو رونالدو صور كريستيانو رونالدو اليوم
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